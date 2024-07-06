Artvin Kafkasör Kültür Sanat Festivali Devam Ediyor

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HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Kafkasör Kültür Sanat Festivali etkinlikleri devam ediyor. Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, " Bu yıl kırk üçüncüsünü düzenlediğimiz Kafkasör kültür sanat festivaline şuanda etkinliklerine devam ediyoruz. Elimizden geldiğince Kafkasöre daha kurumsal bir kimlik kazandırmaya çalıştık. Eğer buralara gelirseniz bunu da görmüş olacaksınız. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz ve herkese sağlıklı günler diliyoruz" dedi.

Artvin'de 43'üncüsü yapılan Kafkasör Kültür Sanat Festivali yoğun katılımla devam ediyor. 9 Temmuz'da sona erecek olan festival hem yöre halkının hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem etkinliklere daha kurumsal bir kimlik kazandırmaya çalıştıklarını vurguladı. Başkan Erdem, ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Bu yıl kırk üçüncüsünü düzenlediğimiz Kafkasör Kültür Sanat Festivaline şuanda etkinliklerine devam ediyoruz. Güzel bir Işın Karaca konseri düzenledik. Odan önce Artvinli genç yetenekler piyano ve arya dinletisi yaptılar. Elimizden geldiğince Kafkasör'e daha kurumsal bir kimlik kazandırmaya çalıştık. Eğer buralara gelirseniz bunu da görmüş olacaksınız. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz ve herkese sağlıklı günler diliyoruz. Her zaman şunu diyoruz iyi şeyleri başkalarına anlatın ve kötü şeyler var ise bizlere anlatın ki kendimizi düzeltmemiz hatalarımızı gidermemiz olası olsun ve o yüzden herkese iyi eğlenceler diliyorum."

Gelenekselleşen ve kırk üçüncüsü düzenlenen Artvin Kafkasör kültür sanat festivali devam ederken. Çok sayıda vatandaş Artvin'in Kafkasör yaylasına geldi. Çağ dönerci Semih Yalçın, "Doğamızla, boğamızla kültürümüzle alakalı güzel bir festival. Şuanda çağ dönerimiz yatık ve kuzu döner ve bu sene biraz durgunluk var çünkü her şey çok pahalı ve insanları zorluyor. Bu bizim atalarımızdan gelen festival, boğalarımızı dağa göndermeden önce barıştırıyoruz ve bunun için yapılan bir güzel festival, emeği geçen hekrese teşekkür ederim" dedi.

Geri dönüşümcü Fahrettin Kaplan, festivale davetli olarak ilk defa katıldığını belirterek, " Bursa'dan geliyorum geri dönüşümden ilginç çalışmalar yaptım enteresan şeyler. İlk defa davetli olarak geldim ve çok güzel bir yer ve yukarıda dağları gezdim ve her sene gelinmesi gereken bir yer" diye konuştu.

Boğalarını güreş için getiren Ömer Su, "Buraya boğa getiriyorum, boğalarım güreşecek. Festivale böyle bir katkıda bulunuyoruz. Boğaları ve burayı da çok sevdiğim için festivale katılıyoruz" dedi.