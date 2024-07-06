Artvin Kafkasör Kültür Sanat Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Artvin Kafkasör Kültür Sanat Festivali Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Artvin'de 43'üncüsü yapılan Kafkasör Kültür Sanat Festivali yoğun katılımla devam ediyor. Festivalde konserler, dinletiler ve diğer etkinlikler düzenleniyor. Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, festivalin daha kurumsal bir kimlik kazandırılmaya çalışıldığını belirtti.

06.07.2024 13:31  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Kafkasör Kültür Sanat Festivali etkinlikleri devam ediyor. Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, " Bu yıl kırk üçüncüsünü düzenlediğimiz Kafkasör kültür sanat festivaline şuanda etkinliklerine devam ediyoruz. Elimizden geldiğince Kafkasöre daha kurumsal bir kimlik kazandırmaya çalıştık. Eğer buralara gelirseniz bunu da görmüş olacaksınız. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz ve herkese sağlıklı günler diliyoruz" dedi.

Artvin'de 43'üncüsü yapılan Kafkasör Kültür Sanat Festivali yoğun katılımla devam ediyor. 9 Temmuz'da sona erecek olan festival hem yöre halkının hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem etkinliklere daha kurumsal bir kimlik kazandırmaya çalıştıklarını vurguladı. Başkan Erdem, ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Bu yıl kırk üçüncüsünü düzenlediğimiz Kafkasör Kültür Sanat Festivaline şuanda etkinliklerine devam ediyoruz. Güzel bir Işın Karaca konseri düzenledik. Odan önce Artvinli genç yetenekler piyano ve arya dinletisi yaptılar. Elimizden geldiğince Kafkasör'e daha kurumsal bir kimlik kazandırmaya çalıştık. Eğer buralara gelirseniz bunu da görmüş olacaksınız. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz ve herkese sağlıklı günler diliyoruz. Her zaman şunu diyoruz iyi şeyleri başkalarına anlatın ve kötü şeyler var ise bizlere anlatın ki kendimizi düzeltmemiz hatalarımızı gidermemiz olası olsun ve o yüzden herkese iyi eğlenceler diliyorum."

Gelenekselleşen ve kırk üçüncüsü düzenlenen Artvin Kafkasör kültür sanat festivali devam ederken. Çok sayıda vatandaş Artvin'in Kafkasör yaylasına geldi. Çağ dönerci Semih Yalçın, "Doğamızla, boğamızla kültürümüzle alakalı güzel bir festival. Şuanda çağ dönerimiz yatık ve kuzu döner ve bu sene biraz durgunluk var çünkü her şey çok pahalı ve insanları zorluyor. Bu bizim atalarımızdan gelen festival, boğalarımızı dağa göndermeden önce barıştırıyoruz ve bunun için yapılan bir güzel festival, emeği geçen hekrese teşekkür ederim" dedi.

Geri dönüşümcü Fahrettin Kaplan, festivale davetli olarak ilk defa katıldığını belirterek, " Bursa'dan geliyorum geri dönüşümden ilginç çalışmalar yaptım enteresan şeyler. İlk defa davetli olarak geldim ve çok güzel bir yer ve yukarıda dağları gezdim ve her sene gelinmesi gereken bir yer" diye konuştu.

Boğalarını güreş için getiren Ömer Su, "Buraya boğa getiriyorum, boğalarım güreşecek. Festivale böyle bir katkıda bulunuyoruz. Boğaları ve burayı da çok sevdiğim için festivale katılıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Bilgehan Erdem, Artvin, Festival, Sanat, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin Kafkasör Kültür Sanat Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
12:20 Berlin’de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı
10:25 Günlük kiralık evde ölüm randevusu Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:56 Şahan Gökbakar, Merih Demiral’a verilen cezadan dolayı UEFA’ya verip veriştirdi: İkiyüzlü Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü
11:42 Bolu’da genç kadın, kovulduğu iş yerini satın aldı Bolu'da genç kadın, kovulduğu iş yerini satın aldı
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:05 Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 14:25:57. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin Kafkasör Kültür Sanat Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement