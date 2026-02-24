Artvin Pazarı: Alım Gücü Düşüyor - Son Dakika
Son Dakika

Artvin Pazarı: Alım Gücü Düşüyor

24.02.2026 10:49
Artvin'de pazarcılar ve vatandaşlar alım gücündeki düşüklüğü tartıştı, bazı emekliler memnun.

Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'de haftalık pazarda satıcılar ve alıcılar alım gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir yurttaş, "Artvinli aileleri gez, normal ailelerin evinde ekmeği yok adamın. Oruç tutmayı bırak, adam zaten böyle giderse yılın 12 ayı oruç tutuyor" dedi. Bazı emekliler ise aylıklarından memnun olduklarını dile getirdi.

Artvin'de ramazan ayıyla birlikte beklenen hareketlilik pazara yansımadı. Artvin pazarında ANKA Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan emekli vatandaşların bir kısmı hayatından memnun olduğunu ifade ederken, bir kısmı ise hayat pahalılığından şikayet etti. Pazarda satış yapan esnaf da vatandaşların daha çok ucuz ürünlere rağbet ettiğini söyledi.

Artvinli pazarcı Kenan Karakuzu pazardaki tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Şu anda ekonomiye göre uygun mallar satıyoruz. Vatandaşa uygun ürün satmaya, bulmaya çalışıyoruz. Vatandaş şu anda had safhada ucuza sarılıyor. Belki de son 25–30 yılda görülmemiş bir ucuzluk arayışı içerisinde halkımız. Bir kilo elma 140 lira olmuş. Ben şu an ampulü 100 liraya satıyorum. Şimdi vatandaşa bakıyorum, arayış içerisinde uygun ürün arıyor. Ekonomisine göre, bütçesine göre araştırma yapıyor. Bir makarnayı da araştırıyor. Nerede uygunsa halkımız orada. Allah emeklilere de yardım etsin."

"Para yok, millet aç"

Artvinli bir vatandaş da ekonominin iyi gitmediğini ve "milletin aç olduğunu" söyleyerek, şunları kaydetti:

"Asgari ücret 28 bin lira, o parayla geçinmek olur mu? Bir ev kirası olmuş 20-25 bin lira. Adam ne alıp, ne yiyecek? Evine ne götürecek? Pazara geliyorsun, kilosu 70–80 liradan aşağı bir şey yok. Portakal 80 lira, 70 lira. En düşük şey 50 lira. Mesela havuç, turp 50 lira kilosu. Üç tane koyuyorsun, bir kilo geliyor. Şimdi bunu nasıl alıp evine götürecek? Sadece havuçla mı geçinecek? veya iki tane yumurtayla mı geçinecek evinde? Şimdi Artvinli aileleri gez; normal ailelerin evinde ekmeği yok adamın. Oruç tutmayı bırak, adam zaten böyle giderse yılın 12 ayı oruç tutuyor."

Artvinli bir emekli, "Fitrelik olduk. Fitre geçer bize. Neyime yarar 4 bin liralık ikramiye? Pazarda da bakıp geçiyoruz" dedi.

Artvinli emekli Kadir Düzcan, "Emekliyim efendim, maaş iyidir, yetiyor bana. 25 bin lira alıyorum. Bayram ikramiyeleri de iyidir. Harçlık ederiz" şeklinde konuştu.

"Demek ki emekli bunu hak ediyor"

Emeklilerin yaşadığı ekonomik duruma dikkati çeken Artvinli vatandaş ironiyle, "Emeklinin durumu çok iyi, çok iyi, mükemmel. Pazardaki alışverişten anlayabilirsin emeklinin durumunu. Boş konuşuyorlar. 4 bin lira ikramiye emekliye fazla bile. Demek ki emekli bunu hak ediyor. Onlar da bunu layık görmüş" açıklamasında bulundu.

Başka bir yurttaş ise, "Maaşım da yetiyor. İkramiye de verirse verir, vermezse canı sağ olsun. Bizi devletsiz bırakmasınlar, milletsiz bırakmasınlar. Çok şükür, her şeye razıyım ben. Pazar fiyatlarını da vatandaş getirmiş satıyor, bahçesinden gelen bir şey. O da istiyor ki 5–10 kuruş kazanayım. Gerçi biraz pahalılık var ama bu da köyden gelen bir şeydir. Vatandaş kazansın böyle" dedi.

Kaynak: ANKA

