Artvin pazarındaki pazarcı, emeklilerin 23 bin lirayla alışveriş yapamadığını söyledi - Son Dakika
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Artvin pazarındaki pazarcı, emeklilerin 23 bin lirayla alışveriş yapamadığını söyledi

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Artvin pazarındaki pazarcı, emeklilerin 23 bin lirayla alışveriş yapamadığını söyledi
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Artvin pazarında esnaf da vatandaş da mazot zamlarının üretim ve nakliye maliyetlerini artırmasından yakındılar. Pazarcı Mustafa Altuntaş emeklilerin 23 bin lirayla alışveriş yapamadığını söyledi, esnaf Musa Demirhan ise kapalı pazar yeri gerektiğini belirtti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin pazarında alışverişe çıkan emekli bir vatandaş, "Yiyecek mi alalım, çocuk mu okutalım? Bir de eve kira veriyorsan tamamdır" derken, pazarcı Musa Demirhan, "Vatandaşlar ister istemez biraz kısa kısa alıyorlar. Çünkü durumlar belli" ifadesini kullandı.

Artvin pazarında satış yapan esnaf da alışverişe gelen vatandaş da ekonomiden yakındı. Mazot fiyatlarındaki artışın üretim ve nakliye maliyetlerine yansıması, Artvin pazarını da etkiliyor. Artan maliyetler nedeniyle fiyatlar yükselirken, vatandaşın alım gücü de düşüyor.

Artvinli pazarcı Mustafa Altuntaş, emeklilerin pazara gelip alışveriş yapamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Pazarda işler durgun maalesef. Bunlar emekli ve turist gibi pazarda geziyorlar. Cami dağıldıktan sonra pazarı dolaşıyorlar ama alışveriş yapamıyorlar. Nasıl yapsınlar 23 bin lirayla? 10 kilo biber satılmıyor. Vatandaş 'pahalı' diyor. Satsan da kurtarmıyor.

Mazot olmuş 100 lira. Rize'ye gidip geleceksin; bu araba kaça gidip gelecek? Üretim de pahalı, maliyetler de artıyor. Mazot 100 lira olmuş. Kamyoncular kooperatifinden çıkıp biri 'Bu böyle olmaz' demiyor. Burada şoförler cemiyetinden de ufak bir ses çıktı ama demek ki insanlar halinden memnun. Mazot kaç lira olunca bu taşıyıcılar kooperatifinden ses gelecek? Demek ki otobüsçüler de aynı. Terminalde otobüsçülerden de bir ses yok. Benim arabanın deposu 80 litre alıyor ve 8 bin liraya doluyor."

"BİR EMEKLİ PARASIYLA NE YAPALIM?"

Artvinli bir emekli de şunları söyledi:

"Biz ne yapacağız? Ne zamana geldik? Her gün zam, benzine zam, mazota zam… Ne olacak sonumuz? Biz Sibirya'dan mı geldik ki bize böyle haller çektiriyorlar? Ne yapalım? Biz çok sinirliyiz, öfkemizden duramıyoruz. Oy zamanı kapıya geliyorlar, şimdi hiç yüzümüze bakmıyorlar. İş lazım, işimiz yok. Çocuklarımız boşta. Çalışacağım tabii. Temizlik yaparım, giderim. Niye çalışmayalım? Yetmeyince çalışacağız. Çocuğum okuyor, okulda öğrenci var. Yetmiyor hiçbir şey. Çocukların işleri de boş. Bir emekli parası, yiyecek mi alalım, çocuk mu okutalım? Bir de eve kira veriyorsan tamamdır."

"YAKITA GELEN ZAM VATANDAŞIN SOFRASINA DA YANSIYOR"

Esnaf Musa Demirhan da artan yakıt maliyetlerinin hem esnafı hem de vatandaşın alışverişini etkilediğini belirterek, kapalı pazar yeri talebinde bulundu. Demirhan, şöyle konuştu:

"Burada birçok ürün var. Ürettiğimiz de var, satın alıp sattığımız da var. Çeşidimizi böyle denkleştiriyoruz. Aynı zamanda servisçilik de yapıyoruz. Bizde boş zaman yok. Vatandaşlar ister istemez biraz kısa kısa alıyorlar. Çünkü durumlar belli. Biz de maliyetleri sattıklarımızın üzerine eklemek zorundayız. Kısa sürede yüklü miktarda yakıt zammı geldi. Bu bize de yansıyor. Yakıta gelen zam, nakliyeci ve taşıyıcı olarak bize yansıyor ama vatandaşın ekmeğine, sofrasına da yansıyor. İster istemez üçer beşer lira bizim fiyatlara da yansıma yapıyor. Yansıtmamaya çalışsak bile bundan kurtulamıyoruz.

Büyük şehirlerde 2-3 bin metrekare kapalı alana sahip, halka hizmet veren pazar yerleri var. Artvin'de ise onların onda biri kadar, 200-300 metrekare kapalı alanı olan pazar yerleri var. Devletimiz bir araya gelip, mesela valiliğimizle birlikte, 'Şu halka yağmurda, çamurda, güneşte Artvinlilere eziyet olmasın' diye bir kapalı alan yapsınlar."

Kaynak: ANKA
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