Artvin Sığır Yetiştiricileri Kongresi Sonuçlandı

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 6. Olağan Kongresi, Ardanuç'ta toplandı. Tartışmaların yaşandığı genel kurulda mevcut başkan Talip Işık seçimi kaybederken, Gökhan Taşdemir birliğin yeni başkanı seçildi.

Artvin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 6. Olağan Kongresi Aşık Efkar Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan kongrede, divan kurulunun oluşturulmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Ancak üyeliklerin düşürüldüğü ve bazı üyelere bu durumun bildirilmediği iddiaları salonda tartışmalara yol açtı. Mevcut başkan Talip Işık yönetimi, keyfi uygulamalar yapmakla eleştirildi. Ayrıca kongrenin üyelere geç bildirildiği ve hazirun listesiyle ilgili sorunlar yaşandığı dile getirildi. Tartışmalara rağmen gündem maddeleri görüşüldü ve konuşmalar yapılmadan seçim aşamasına geçildi. 178 üyenin oy kullandığı seçimde 138 oy alan Gökhan Taşdemir birliğin yeni başkanı seçildi.

Kongrede üyelik tartışması

Kongrede söz alan üretici Coşkun Işık, "Mevcut yönetim burada seçilecek, yoksa batacağız ve bunu kimse bireysel anlamasın. Eğer ben üyelik yükümlülüklerimi yerine getiriyorsam beni kimse üyelikten çıkaramaz. Bu yükümlülük yerine getirilmiyorsa yönetim gereğini yapmalıdır. Şimdi soruyorum, bu üyelikten kim çıkaracak?" dedi.

Divan Başkanı ise, "Kimse keyfi olarak üyelikten çıkaramaz. Ancak üyelik yükümlülükleri yerine getirilmemişse yönetim çıkarabilir. Haklarını arayabilirler" ifadelerini kullandı.

Bir başka üretici, "Evet arkadaşlar haklarını arayacaklar ama kongrede oy kullanamayacaklar. Vatandaşı kafasına göre çıkaramazsınız. Üretici üyelikten çıkarılınca tebliğ gönderirsiniz. Böyle bir tebliğ varsa göstersinler" dedi.