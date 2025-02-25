Artvin Ticaret Borsası Onaylandı

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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, "Artvin'in en önemli ürünlerini yaklaşık altı aylık bir çalışma sonucu Ticaret Bakanlığı'na onaylattık. Bu, büyük bir gelişme ve Artvin'in ekonomik gücünü artıracak önemli bir adımdır" dedi.

Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, gazetecilerle bir araya gelerek borsanın Artvin ekonomisi için önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akyürek, açıklamalarına şunları söyledi:

"Artvin ürün borsası kurarak, tarım ve zirai hayvansal ürünlerin ekonomiye değer katmasını sağlayacaktır. Bu adım, Artvin için önemli bir kaynak oluşturacak ve tarım ile hayvancılığın gelişmesine önemli bir destek verecektir. Bundan önce bu tür hizmetler en yakın illerde görülüyordu. Rize, Trabzon, Kars ve Ardahan gibi iller en yakın komşularımızdı. Ancak Rize Ticaret Borsası'nın ekonomisinin yüzde 35'i, yani yıllık 10 milyon TL gelirinin 3,5 milyon TL'si Artvin'den gidiyordu. Bu Artvin'de borsa olmadığı için böyleydi. Bu 10 yıllık süreçte Artvin olarak Rize'ye 35 milyon TL destek verdiğimizi kabul edersek, bu durum aslında basit bir muhasebe hesabıdır."

"Artvin'in ekonomik gücünü artıracak önemli bir adımdır"

Borsanın işleyişi ve faydaları hakkında da konuşan Akyürek, "Borsa, tarım, zirai ve hayvansal ürünlerin fiyatlandırılmasını, kayıt altına alınmasını ve vergisel yükümlülüklerin azaltılmasını sağlar. Artvin'in en önemli ürünlerini, yaklaşık altı aylık bir çalışma sonucu Ticaret Bakanlığı'na onaylattık. Bunlar, Ardanuç'ta yetişen buğday, arpa, Yusufeli'nde yetişen çeltik, sahil ilçelerinde yetişen fındık ve Artvin genelinde üretilen kereste gibi ürünlerdir. Ayrıca, Artvin'in en önemli ürünü olan çay, Borçka ve sahildeki üç ilçede üretiliyor. Artvin, çay üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer almaktadır. Artvin Ticaret Borsası, Rize Ticaret Borsası ile eşit ortak olarak fiyat belirleme sürecine dahil olmuştur. Bu, büyük bir gelişme ve Artvin'in ekonomik gücünü artıracak önemli bir adımdır" dedi.

Artvin'in ekonomik durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Akyürek, "Sosyal medyada Artvin'in en hızlı fakirleşen 5 ilden biri olduğu söyleniyor, ancak kalkınma önceliklerinde Artvin 4. sırada yer alıyor. Biz 5. sıraya düşürmek için çalışmalar yapıyoruz. Hopa ve diğer ilçelerle koordinasyon toplantıları düzenledik. Ancak bir ay önce öğrendim ki Artvin 4. sırayı bırakıp 3. sıraya yükseldi ve neredeyse Türkiye'nin ekonomisinde yıldız il olma yolunda ilerliyoruz. Bu süreci tersine çevirebilmek için yerel siyasiler ve ilgili kurumlarla iş birliği yaparak bu hedefi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.