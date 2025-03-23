Artvinliler, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İçin Sandık Başına Gitti

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvinliler, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için sandık başına gitti. CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, "Bu kadar yoğun katılım olacağını biliyordum. Geçen gün Artvin'de yaptığımız mitingdeki katılım bunu gösteriyordu" dedi.

CHP'nin bugün tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için Artvinliler sandık başında oy kullanmaya başladı. Artvin merkezde ön seçim sandıkları

Artvin merkezde, CHP binası ve Ahmet Hamdi Akpınar Kültür Merkezi'nde kurulan üye ve dayanışma sandıklarında ön seçime katılımın yoğunluğu dikkati çekti.

"Ekrem İmamoğlu'na dayanışma duygularımızı gönderiyoruz"

CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, "Biz, demokrasinin hayata geçmesi için CHP öncülüğünde halkımızla birlikte sandıklara gidiyoruz. Sonuç ne olursa olsun bu halkı hak, hukuk ve adalet mücadelesinden vazgeçiremeyecek. Bu kadar yoğun katılım olacağını biliyordum. Geçen gün Artvin'de yaptığımız mitingdeki katılım bunu gösteriyordu. İnanın, her şey güzel olacak ve karanlık günler geride kalacak" diye konuştu.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ise, " Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak, halkın iradesine, demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe, çocukların geleceğine sahip çıkmak için buradayız. Sabahın erken saatlerinden itibaren halkımız, hem demokrasi dayanışmasına katılmak hem de sandığa oy kullanmak için akın akın geliyor. Artvin'den tüm Türkiye'ye ve Ekrem Başkan'a sevgilerimizi ve dayanışma duygularımızı gönderiyoruz" dedi.

"Kendim için değil çocuklarım için buradayım"

Artvinli bir vatandaş, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu için geldim" derken, bir başkası, "Adalet için buradayım. Kendim için değil, çocuklarım için buradayım, herkesin çocuğu için buradayım. Adalet istiyoruz. Zor duruyorum, yürüyüp İstanbul'a gidesim var" diye konuştu.

Oy kullanmaya gelen başka bir vatandaş, "Bugün milli iradeye yapılan baskılar sonucunda haksız, hukuksuz olaylar karşısında milli iradenin en üst seviyede olduğunu, halkın bütünleşerek bunun üstesinden geleceğini hep birlikte görüyoruz" derken, oy kullanan emekli bir öğretmen, "Gelip oy kullanmak istedim, İmamoğlu'nu desteklemek istedim. Bu memleketin hali düzelsin istiyorum. Torunlarımız güzel bir hayat yaşasınlar" dedi.