Asayiş Dronu Kapadokya'ya Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Asayiş Dronu Kapadokya'ya Geliyor

Asayiş Dronu Kapadokya\'ya Geliyor
06.08.2025 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de geliştirilen asayiş dronu, jandarmaya etkin müdahale olanağı sağlayacak.

Nevşehir'de faaliyet gösteren özel bir firma, jandarma birimlerinin Kapadokya bölgesindeki asayiş olaylarına daha hızlı ve etkin müdahale edebilmesi amacıyla "asayiş dronu" geliştirdi. Üzerinde siren, çakar lamba, yüksek çözünürlüklü normal ve termal kameralar, mikrofon, hoparlör ve aydınlatma sistemi bulunan dron, ilk olarak Kapadokya bölgesinde kullanılacak.

Firma üretim sorumlusu Ertuğrul Sarıkaya, dronun özellikle vadilerdeki devriye görevlerinde büyük kolaylık sağlayacağını belirtti. Sarıkaya, "Bu dron, jandarma ekiplerinin vadilerde gereksiz ihbarlarla zaman kaybetmesini önleyecek. Otomatik pilot ile görev alanına giderek devriye atabilecek ve herhangi bir olumsuzluk tespit edildiğinde jandarma merkezine bilgi aktaracak. Böylece hem zaman hem de personel tasarrufu sağlanacak" dedi.

Yurt dışından da talep var

Sadece Türkiye'deki kolluk kuvvetlerinden değil, yurt dışından da talep geldiğini söyleyen Sarıkaya, asayiş dronuna Güney Kore, Tayvan, Nijerya, Sudan, Çad ve Fas gibi ülkelerden de siparişler geldiğini ifade etti. Firma, bu ülkelere yönelik özel donanım ve yazılım geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Tüm test aşamaları başarıyla tamamlanan yerli üretim asayiş dronu, talebe göre önümüzdeki iki hafta içerisinde hem seri üretime başlayacak hem de devriye görevine çıkacak.

Tek şarjla 28 kilometre uçuş menzili

Asayiş dronunda bulunan çift yönlü sesli iletişim sistemi sayesinde örneğin bir kaza anında kazazedeyle doğrudan temas kurulabiliyor. Kazazedenin bilinci yerinde mi, konuşabiliyor mu gibi bilgiler anında alınarak, gerekli müdahalenin daha hızlı gerçekleşmesi sağlanıyor. Tam donanımlı haliyle yaklaşık 16 kilogram ağırlığındaki dron, ortalama 30 dakika havada kalabiliyor. Tek uçuşta 25-28 kilometre menzili olan cihaz, 14 kilometrelik bir vadi turunu tamamladıktan sonra merkeze geri dönüp, yaklaşık 20 dakika şarj edilerek tekrar göreve çıkabiliyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Kapadokya, Güvenlik, Asayiş, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Asayiş Dronu Kapadokya'ya Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
Yeni evli çifti kaza ayırdı Yeni evli çifti kaza ayırdı
Balkondaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü Balkondaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü
Odunluk olarak kullanılan yapı 6 asırlık ibadethane çıktı Odunluk olarak kullanılan yapı 6 asırlık ibadethane çıktı
İspanya’da aşırı sıcaklar 1060 can aldı İspanya'da aşırı sıcaklar 1060 can aldı

13:12
Çetenin sır küpü “Müptezel“ her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
Çetenin sır küpü! "Müptezel" her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
12:26
Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu
Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu
12:05
Dünyayı titreten hastalık ’Et yiyen bakteri virüsü’ Türkiye’de de görüldü ama vaka yok
Dünyayı titreten hastalık! 'Et yiyen bakteri virüsü' Türkiye'de de görüldü ama vaka yok
19:14
Muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi
Muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi
19:12
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
19:03
DMM, “ÖSYM’nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği“ iddiasını yalanladı
DMM, "ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" iddiasını yalanladı
18:23
Ankara’da aç kalan ayı restoranı bastı
Ankara'da aç kalan ayı restoranı bastı
18:19
Kavgayı ayırmak isterken silahla vuruldu
Kavgayı ayırmak isterken silahla vuruldu
17:53
Çanta dolusu Euro, dolar ve altınla sınırda yakalandı
Çanta dolusu Euro, dolar ve altınla sınırda yakalandı
17:45
Fındık alım fiyatı belli oldu
Fındık alım fiyatı belli oldu
17:38
Eski manken Aslı Baş’ın ölümünde beraat kararları bozuldu
Eski manken Aslı Baş'ın ölümünde beraat kararları bozuldu
17:36
Çin’de 7 binden fazla ’chikungunya’ virüsü vakası tespit edildi
Çin'de 7 binden fazla 'chikungunya' virüsü vakası tespit edildi
17:29
İspanya’da aşırı sıcaklar 1060 can aldı
İspanya'da aşırı sıcaklar 1060 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 14:23:41. #7.13#
SON DAKİKA: Asayiş Dronu Kapadokya'ya Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.