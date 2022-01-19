ASDEP kapsamında Aydın'da 16 bin 157 kişi ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılandı - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmet modellerinden biri olan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında Aydın'da 16 bin 157 kişi ziyaret edilerek çeşitli ihtiyaçları karşılandı.

ASDEP kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da ziyaretler sürüyor. Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ASDEP ekipleri, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler belirlenen program dahilinde ziyaret ettikleri ailelerin sosyal yapısını, maddi durumunu ve ihtiyaçlarını belirliyor, sorun ve taleplerini dinliyor. Ekipler, aktarılan konular ile ilgili ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek ailelerin talep ve sorunlarının giderilmesini sağlanırken ayrıca ailelere psikososyal destek de veriliyor. Bu çalışmalar kapsamında Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP ekipleri tarafından 16 bin 157 kişi ziyaret edilerek çeşitli ihtiyaçları karşılandı. Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın Hizmet modellerinden biri olan ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacı ile Aydın il genelinde 13 bin 576 haneye 16 bin 157 kişiye misafir olduk" dedi. - AYDIN