ASELSAN'dan Yerli Güvenlik Teknolojileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ASELSAN'dan Yerli Güvenlik Teknolojileri

ASELSAN\'dan Yerli Güvenlik Teknolojileri
07.07.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASELSAN, mobil yüz ve plaka tanıma sistemleri ile 7/24 güvenlik sağlıyor, EGM ile işbirliği yapıyor.

ASELSAN, yüz tanıma ve plaka tanıma faaliyetlerindeki kabiliyetlerini mobil ürünleri ile sergiliyor. Alanında lider teknolojiler ile geliştirilen sensörler, anlık veri işleme ve yapay zeka özellikleriyle 7/24 güvenlik sağlıyor.

Tamamen yerli ve milli olarak

ASELSAN ve Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ile beraber geliştirilen ODAKAN Mobil Yüz Tespit Kamerası ve GEKO Plaka Tanıma Sistemi altyapı bağımsız yapıları ile ihtiyaç duyulan her alanda hizmet veriyor. ODAKAN Mobil Yüz Tespit Kamerası anlık elde ettiği yüz fotoğraflarını saniyeler içerisinde EGM veritabanından sorguluyor ve sonuçlarını yine saniyeler içinde sunuyor. Şüphelilere göz açtırmayan bu kamera herhangi bir suç unsurunu yüz tanıma kabiliyeti ile anlık tespit ediyor ve güvenlik güçlerine kontrollü müdahale imkanı sağlıyor.

GEKO Plaka Tanıma Sistemi ile ise tüm ışık şartlarında araç plakası, marka, tip ve renk bilgileri anında tespit edilerek 7/24 yüksek performanslı güvenlik önlemleri sunuluyor.

ODAKAN Kameralar, GEKO Plaka Tanıma Sistemleri ve ROADGUARD Bütünleşik Araç İçi Yüz Tespit ve Plaka Tanıma Sistemine ek olarak analiz ve kayıt sistemlerinin entegre biçimde kullanıldığı Yapay Zeka Destekli Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ülkemizde 81 il, 920 ilçede vatandaşların güvenliğinin sağlanmasında hayati bir görev üstleniyor. KGYS, kamu düzeninin korunması, iç güvenlik risklerine karşı önlem alınması ve kontrol faaliyetlerinin daha etkili biçimde yürütülmesi amacıyla tüm kolluk kuvvetleri tarafından aktif kullanılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Teknoloji, Güvenlik, Aselsan, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ASELSAN'dan Yerli Güvenlik Teknolojileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu
Şırnak’ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi Şırnak'ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı 7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı
Bingöl’de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı
Serdar Dursun’a Süper Lig’in eski şampiyonundan kanca Serdar Dursun'a Süper Lig'in eski şampiyonundan kanca
NATO arşivleri açıldı: Türkiye’nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı NATO arşivleri açıldı: Türkiye'nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı

16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
15:18
Cevdet Yılmaz’dan Haberler.com’a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10’a girmek
Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek
14:57
Ankara’daki karşılamada neler konuşuldu Uçağını işaret edip Erdoğan’a bunları söyledi
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 17:15:12. #7.13#
SON DAKİKA: ASELSAN'dan Yerli Güvenlik Teknolojileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.