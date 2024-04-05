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ASELSAN, deprem bölgesindeki çocuklar için "Bisikletiniz Bayram Olsun" kampanyası başlattı. Kurum çalışanlarından toplanan bisikletler Malatya'da konteyner kentlerde yaşayan çocuklara dağıtıldı.

ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri (ASİL) Derneği, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar için Bisikletiniz Bayram Olsun kampanyasında toplanan bisikletleri Malatya'da dağıttı.

Depremden etkilenen illerdeki çocukların yaralarının sarılması için başlatılan Bisikletiniz Bayram Olsun kampanyası kapsamında ASELSAN çalışanlarından toplanan bisiklet ve skuterler önce bakımdan geçirildi. Bakımları tamamlanan bisiklet ve skuterler ASELSAN tırlarına yüklenerek yola çıkarıldı. Ramazan Bayramı öncesinde Malatya'ya ulaştırılan bisikletler ve skuterler Kaynarca ve Yeşilyurt Manas Evler konteyner kentlerinde çocuklara ulaştırıldı.

ASELSAN'dan verilen bilgiye göre, bisikletler ASİL Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aldanmaz'ın katılımıyla çocuklara dağıtıldı.

Deprem bölgesine kurumsal olarak pek çok destek sunan ASELSAN, kurum çalışanlarının gönüllü desteklerini de bölgeye ulaştırdı. Hediye bisiklet kampanyasıyla ASELSAN çalışanlarının bir kez daha depremden etkilenen çocuklara destekte bulunması sağlandı.