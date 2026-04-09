ASELSAN, Savunma Sanayisinde Zirveye Tırmanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "ASELSAN, Avrupa'da ilk 10, dünyada ilk 20 savunma sanayii şirketi arasındaki konumunu sağlamlaştırmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Ünüversite-Savunma Sanayii Güç Birliği Töreni'ne katıldı. Törene Yılmaz'ın yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı Prof. Drç Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, akademisyenler, öğrenciler katıldı. Törende, 2025 ASELSAN Akademi Mezuniyet Töreni ve 3 farklı üniversitede kurulan 6 ASELAB laboratuvarının açılışları canlı bağlantı ile yapıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Bölgede ve küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin, uluslararası sistemin ciddi bir sınamadan geçtiğini açık biçimde ortaya koyduğunu söyleyerek, özellikle İsrail'in kışkırtmasıyla başlayan İsrail-ABD-İran savaşının bölgesel dengeleri sarstığını ve küresel istikrarı son derece olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"ASELSAN, Avrupa'da ilk 10, dünyada ilk 20 savunma sanayii şirketi arasındaki konumunu sağlamlaştırmıştır"

ASELSAN'ın geliştirdiği kritik teknolojiler ve yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı ile bu ekosistemin en önemli kurumsal aktörlerinden biri olarak öne çıktığını aktaran Yılmaz, "Ulaştığı ölçek, üretim gücü ve finansal performansıyla ülkemizin en değerli şirketlerinden biri haline gelmiş; Avrupa'da ilk 10, dünyada ilk 20 savunma sanayii şirketi arasında yer alarak konumunu sağlamlaştırmıştır. Ar-Ge yatırımlarına ayrılan kaynakların artması, altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi, uzun vadeli ve stratejik planlama perspektifi bu başarının temelini oluşturmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz Ağustos ayında temelini attığı Oğulbey yerleşkesinde başlatılan 1,75 milyar dolar değerindeki yatırım da bu vizyonun somut bir yansımasıdır. Bu tesis tamamlandığında, Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisi olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"43 üniversiteden 175 akademisyenle yürütülen yüzlerce proje, iş birliğinin ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koymaktadır"

ASELSAN Akademi'nin üniversitelerin bilgi birikimi ile mühendislerin sahadaki tecrübesini aynı zeminde buluşturan özgür bir yapı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Akademik eğitim ile üretim süreçlerinin iç içe geçtiği bu yaklaşım, bilginin doğrudan teknolojiye dönüşmesini hızlandırmaktadır. Bugün binin üzerinde mühendisin bu program kapsamında eğitimine devam etmesi ve yüzlerce mezunun edindiği birikimi somut projelere dönüştürmesi, kurulan sistemin ne kadar sağlam bir zemine oturduğunu göstermektedir. Geride bıraktığımız akademik yılda mezun olan 95 arkadaşımızın da bu kazanımları daha da ileri taşıyacaklarına gönülden inanıyorum. 43 üniversiteden 175 akademisyenle yürütülen yüzlerce proje, bu iş birliğinin ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koymaktadır" diye konuştu.

"ASELSAN'ın, ASELAB'larda birçok alanda ülkemize yeni kazanımlar sağlayacağına inanıyorum"

ASELAB'ların ilk modelinin, ASELSAN ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğinde "Quantal" adıyla kurulan Kuantum Araştırma Laboratuvarı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2024 yılında Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarını, katıldığım bir törenle kamuoyuna tanıtmıştık. Bu modeli ASELAB çatısı altında genişleterek; ODTÜ, İTÜ ve Hacettepe Üniversitelerimizde kurulan yeni laboratuvarlarla yaygınlaştırıyoruz. ASELSAN'ın bu laboratuvarda, haberleşme ve algılama teknolojilerinden su altı ve otonomi sistemlerine, yapay zekadan mikrodalga malzemelere kadar birçok alanda ülkemize yeni kazanımlar sağlayacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"Üniversite-sanayi birlikteliğini çok kıymetli bir kalkınma modeli olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise savunma sanayiinin, stratejik aklın, ileri mühendisliğin, sürdürülebilir araştırma kültürünün ve güçlü insan kaynağının buluştuğu seçkin alanlardan biri olduğunu dile getirerek, "Bu alandaki kalıcı başarı, üniversitelerimizle sanayi kuruluşlarımız arasında kurulan güçlü iş birliğiyle daha da derinleşmektedir. Bizler üniversite-sanayi birlikteliğini çok kıymetli bir kalkınma modeli olarak görüyoruz. Bu model, akademik çalışmayı sahadaki ihtiyaca yaklaştırmakta; mühendislik kabiliyetini bilimsel üretimle beslemekte; stratejik teknolojilerde ülkemizin rekabet gücünü daha ileri seviyelere taşımaya gayret gösteriyoruz. Bu sayede çok güçlü bir sinerji oluşmakta, üniversitelerimiz bilimsel derinlik sağlamakta, sanayi kuruluşlarımız ürünleştirme gücü sunmakta ve gençlerimiz de bu ekosistemin dinamizmini büyütmektedir" dedi.

"30 milyon dolar yatırım yaptığımız ASELAB'larda oyun değiştirici teknolojilere çalışacağız"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'da Türkiye'de ilk kez üniversite-sanayii iş birliğiyle İTÜ, ODTÜ, ve Hacettepe Üniversitesinde kurulan ASELAB laboratuvarlarında ASELSAN çalışanları ile araştırmacıların, akademisyenlerin ve lisans üstü öğrencilerini buluşturduklarını kaydederek, "Türkiye'nin Ar-Ge'ye en çok kaynak ayıran şirketlerinden biri olan ASELSAN, 11 Ar-Ge merkezinde çalışmalarını sürdürecek. Şu ana kadar 30 milyon dolar yatırım yaptığımız ASELAB'larda ise mevcut çalışmalarımıza ilave olarak geleceğin giriş bariyeri yüksek oyun değiştirici teknolojilerine çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA