Asfalt tankerinde uyuşturucu yakalandı

Asfalt tankeri içerisinde uyuşturucu sevkiyatı: 1 tutuklama
OSMANİYE - Osmaniye'de durdurulan asfalt tankerinde 4 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulama noktasında asfalt tankerini durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpekle birlikte yapılan aramada tanker kısmına çanta içerisinde saklanmış 4 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Asfalt tankerinde bulunan Mehmet C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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