ASFED 5 Bin 555 Ramazan Kolisi Dağıttı

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Ankara Samsun Federasyonu (ASFED), 5 bin 555 adet Ramazan kolisini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

ASFED, bu yıl Ramazan ayı öncesinde toplumun ihtiyaç sahibi bireylerine destek olmak amacıyla 5 bin 555 adet Ramazan kolisi hazırladı. Yılın bu özel döneminde, yardıma muhtaç ailelerin yüzlerini güldürmek, onları yalnız bırakmamak ve dayanışma duygusunu pekiştirmek amacıyla başlatılan bu kampanya büyük ilgiyle karşılandı.

Federasyon, Ramazan'ın manevi değerleriyle örtüşen bu yardım faaliyetini, Ankara ve Samsun başta olmak üzere çeşitli illerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak, toplumun farklı kesimlerine el uzatmayı hedefledi. Hazırlanan Ramazan kolileri, gıda malzemelerinin yanı sıra temel ihtiyaçları karşılayacak ürünlerden oluşuyor.

ASFED Genel Başkanı Osman Yılmaz, "Toplumun birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği bu mübarek ayda, ASFED olarak yardımların sayısını her geçen yıl daha da arttırmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Ramazan'ın barış, huzur ve dayanışma getirmesini temenni eder, tüm halkımıza sağlıklı, mutlu ve bereketli bir Ramazan dileriz" dedi. - SAMSUN