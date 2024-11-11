Asgari Ücret Zammı İhtiyacı - Son Dakika
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Asgari Ücret Zammı İhtiyacı

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Deva Partisi Eskişehir İl Başkanı, asgari ücret zammının halkı rahatlatması gerektiğini söyledi.

11.11.2024 18:56
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(ESKİŞEHİR) - Deva Partisi Eskişehir İl Başkanı Resul Ertürk, "Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zammın halkımızı rahatlatacak düzeyde olması gerekmektedir. Milleti fakirleştirerek enflasyon düşmez" dedi.

Deva Partisi Eskişehir İl Başkanı Resul Ertürk, gündeme ilişkin basın açıklaması yaptı. Yaşanan ekonomik sıkıntılara değinen Ertürk, vatandaşın asgari ücret beklentisini hatırlatarak, "Asgari ücretin ülkemizde alternatif bir ücret olmaktan ziyade çoğu hanede ana gelir kaynağı olduğunu görüyoruz. Bu sebeple ocak ayında asgari ücrette yapılacak zammın toplumun geniş bir kesimi için çok çok önemli olduğunu hatırlatıyoruz" diye konuştu.

"Asgari ücret halkımızı rahatlatacak düzeye getirilmeli"

Halkın gündeminin akşam yenilecek yemek olduğunu söyleyen Ertürk, "Bugün ülkemizde son dönemde yapılan alışılmışın dışındaki siyasi açıklamalar, özellikle beklenmedik kişilerden beklenmedik çağrılar önemli bir gündem teşkil etmekte ancak halkımızın gündemi; akşam yemeğinde yenilecek yemek, okulda öğrencilerin alıp alamayacağının muamma olduğu simit çay, ay sonu ödemelerin nasıl yapılacağı derdidir. Ekonomik şartların gün geçtikçe ağırlaşması ise maalesef çok daha kötü bir hayat tarzı yaşanmasına sebep olmaktadır. Asgari ücretin ülkemizde alternatif bir ücret olmaktan ziyade çoğu hanede ana gelir kaynağı olduğunu görüyoruz. Bu sebeple Ocak ayında asgari ücrette yapılacak zammın toplumun geniş bir kesimi için çok çok önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zammın halkımızı rahatlatacak düzeyde yapılması gerekmektedir. Milleti fakirleştirerek enflasyon düşmez. Asgari ücretin alım gücünün artırılması ise genel ekonomi politikalarının yanında ülkedeki adaletin eğitimin ve özgürlüklerin genişlemesine bağlı olduğunu iktidara hatırlatıyoruz, halkın ihtiyaçlarını görmezden gelemezsiniz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Asgari Ücret Zammı İhtiyacı - Son Dakika

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