ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı

Yerel

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, "30 Ağustos Zaferi, bağımsızlık mücadelemizin dönüm noktalarından biridir" dedi.

"Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, yüce Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini zaferle taçlandığı bu anlamlı günü büyük bir gurur ve coşku ile kutluyoruz" diyen Dr. Yıldırım, mesajını şöyle sürdürdü: "Sadece bir zafer değil, aynı zamanda Türk milletinin birlik, beraberlik ve özgürlük mücadelesinin de önemli sembollerinden olan 30 Ağustos Zaferi, bir milletin hayatını şekillendirmiş ve tüm dünyaya örnek olmuştur. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum." - GAZİANTEP