ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yıldırım, zaferin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir sembolü olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri anma ve minnetle andıklarını ifade etti.

28.08.2024 12:00
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Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, "30 Ağustos Zaferi, bağımsızlık mücadelemizin dönüm noktalarından biridir" dedi.

"Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, yüce Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini zaferle taçlandığı bu anlamlı günü büyük bir gurur ve coşku ile kutluyoruz" diyen Dr. Yıldırım, mesajını şöyle sürdürdü: "Sadece bir zafer değil, aynı zamanda Türk milletinin birlik, beraberlik ve özgürlük mücadelesinin de önemli sembollerinden olan 30 Ağustos Zaferi, bir milletin hayatını şekillendirmiş ve tüm dünyaya örnek olmuştur. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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