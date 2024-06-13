ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Yerel

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'dan Kurban Bayramı Mesajı

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve toplumsal paylaşmanın değerli bir örneği olduğunu belirterek, milletimizin hoşgörü, inanç ve dayanışma örneklerini her felakette gösterdiğini vurguladı. Yüce milletimizin Kurban Bayramı'nı kutlayan Yıldırım, sağlık ve huzur diledi.

13.06.2024 09:33
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Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, "Kurban Bayramı; birlik, beraberlik ve toplumsal paylaşmanın değerli bir örneğidir" dedi.

Maneviyatın yoğun yaşandığı, nesilden nesle aktarılan bayramlaşma geleneğinin, toplumumuzun sahip olduğu kardeşlik ve merhamet duygularıyla daha da anlam kazandığını kaydeden Dr. Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Her türlü zorluğun üstesinden birlik ve beraberlikle gelen milletimiz, bayramları da aynı bilinçle kutlamaktadır. Hoşgörü, inanç ve dayanışmanın en güzel örneklerini, yaşadığımız her felakette bir kez daha gösteren yüce milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve huzur diliyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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