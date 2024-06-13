ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'dan Kurban Bayramı Mesajı

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Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, "Kurban Bayramı; birlik, beraberlik ve toplumsal paylaşmanın değerli bir örneğidir" dedi.

Maneviyatın yoğun yaşandığı, nesilden nesle aktarılan bayramlaşma geleneğinin, toplumumuzun sahip olduğu kardeşlik ve merhamet duygularıyla daha da anlam kazandığını kaydeden Dr. Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Her türlü zorluğun üstesinden birlik ve beraberlikle gelen milletimiz, bayramları da aynı bilinçle kutlamaktadır. Hoşgörü, inanç ve dayanışmanın en güzel örneklerini, yaşadığımız her felakette bir kez daha gösteren yüce milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve huzur diliyorum." - GAZİANTEP