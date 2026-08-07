Asilhan'ın Kur'an Heyecanı
Amasya'da otizmli Asilhan, yaz kursunda Kur'an okumayı öğrendi, başarısı kutlandı.
Amasya'da, otizm spektrum bozukluğu bulunan 9 yaşındaki Asilhan Günaydın, özel çocuklara yönelik düzenlenen 'Yaz Kur'an Kursu'nda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Pasta kesilerek Asilhan'ın sevinci paylaşıldı.
Amasya Müftülüğü ile Amasya Otizm Derneği iş birliğinde otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların dini eğitimden faydalanabilmesi amacıyla Akşemsettin Camii'nde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu'na katılan Asilhan Günaydın, gösterdiği gayretle Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Başarısı dolayısıyla düzenlenen programda pasta kesilerek Asilhan'ın sevinci paylaşıldı.
İl Müftüsü İbrahim Yavuz, tebrik ettiği öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye etti. Yavuz, camilerin çocukların neşesiyle güzelleştiğini belirterek çocukların manevi eğitimle buluşmasını destekleyen ailelerini kutladı.
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