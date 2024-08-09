Aşırı sıcaklar yaşlı ve kronik hastalarda ölümcül sonuçlara yol açabilir - Son Dakika
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Yerel

Aşırı sıcaklar yaşlı ve kronik hastalarda ölümcül sonuçlara yol açabilir

Aşırı sıcaklar nedeniyle vücutta meydana gelen sıvı kaybının kronik hasta ve yaşlı bireyler üzerinde ölümcül sonuçlara yol açabileceği belirten İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Olgun Deniz, günde en az 2 buçuk litre su tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

09.08.2024 19:29
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Aşırı sıcaklar yaşlı ve kronik hastalarda ölümcül sonuçlara yol açabilir

BURSA - Aşırı sıcaklar nedeniyle vücutta meydana gelen sıvı kaybının kronik hasta ve yaşlı bireyler üzerinde ölümcül sonuçlara yol açabileceği belirten İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Olgun Deniz, günde en az 2 buçuk litre su tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Olgun Deniz, aşırı sıcakların kronik hastalar ile yaşlılar üzerindeki olumsuz etkileri ve korunma yollarına dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin sıcak bir yaz geçirmesi ve nem oranının da artması sonucunda bireylerin sağlığının sağlığımızın olumsuz yönde etkilenebildiğini belirten Doç. Dr. Deniz, aşırı sıcaklardan en çok etkilenen gruplar arasında 65 yaş üzeri vatandaşlar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların yer aldığını kaydetti.

Aşırı sıcaklardan korunmak için güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği öğlen saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Deniz, "Ayrıca bu saatlerde denize de girilmemelidir. Dışarıda bulunulduğunda açık renkli hafif ve geniş kıyafetler tercih edilmeli, hava delikleri olan kalın kenarlı şapkalar giyilmeli, güneşin zararlı ışınlarından korunmak içinse güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılmalıdır. Yoğun fiziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli. Ağır fiziksel aktiviteden kaçınılmalıdır" dedi.

Günde en az 2 buçuk litre sıvı tüketin

Sıcak havaların insan cildinde farkına varılamayan bir sıvı kaybı oluşturduğu bilgisini veren Deniz, "Bu sıvı kaybı, yaşlı bireylerde ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle doktorunuz tarafından sıvı kısıtlaması yapılması belirtilmedikçe ve susama hissi olmasa bile günde en az 2 buçuk litre yani 12 - 14 su bardağı sıvı tüketilmesi gerekmektedir. Sıvı tüketilmesinde su içmek esas olmakla birlikte su dışı sıvı alımında çay, kahve ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu tercih edilmelidir. Alkol, kafein ve fazla miktarda şeker içeren içecekler vücuttan fazla sıvı atımına yol açabileceği için uzak durulmalıdır. Ayrıca mide rahatsızlıklarına neden olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemelidir." şeklinde konuştu.

Sıcak çarpmasına dikkat!

Hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemlerde en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında sıcak çarpmasının gelmekte olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Deniz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Önemli ve tehlikeli sorunlara yol açabilen sıcak çarpması; 41 santigrat dereceye kadar çıkabilen yüksek ateş, halsizlik, bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, nabız hızında yükselme olarak kendini gösterebilir. Bu gibi durumlardan bir veya birkaçı varsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneriyoruz. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve açık tenlerin daha fazla etkilendiği sıcak çarpmasında komaya kadar gidebilen nörolojik bozukluklar da görülebilmektedir. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az 2 kez sıcak çarpması açısından yakın gözlem altında olmalıdır"

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aşırı sıcaklar yaşlı ve kronik hastalarda ölümcül sonuçlara yol açabilir - Son Dakika

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