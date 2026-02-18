Aşırı Yağışlar Muğla ve İlçelerinde Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aşırı Yağışlar Muğla ve İlçelerinde Yaşamı Olumsuz Etkiledi

18.02.2026 13:44  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla genelinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle dereler taştı, evler, yollar ve tarım arazileri su altında kaldı. Başta Marmaris, Dalaman ve Seydikemer olmak üzere birçok ilçede ulaşım aksadı, bazı köprüler tedbir amaçlı kapatıldı.

(MUĞLA) - Muğla genelinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle dereler taştı, evler, yollar ve tarım arazileri su altında kaldı. Başta Marmaris, Dalaman ve Seydikemer olmak üzere birçok ilçede ulaşım aksadı, bazı köprüler tedbir amaçlı kapatıldı.

Muğla ve ilçelerinde etkili olan fırtına ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde Değirmenyanı, Çayırova ve Uzunöz mevkilerinde dereler taştı; yollar ve tarım arazileri su altında kaldı. Bazı evlerin bodrum katlarını ve bahçelerini su basarken, etkili rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekip arkadaşlarımız ile birlikte sahada çalışmalarımız devam ediyor. Dere yatakları kapatılmış; tabii su akacak bir yer bulamayınca kendine başka yerlerden yol bulmuş ve bu da mahallelerimizde ev ve iş yerlerinde zarara neden oldu. Bu bir evde de olsa el birliğiyle yardım edip üstesinden geleceğiz" dedi.

DSİ, MUSKİ, belediye, itfaiye, zabıta, jandarma ve orman ekipleri olumsuzlukları gidermek için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su nedeniyle Uzunyalı ve İçmeler sahilinde denizin rengi kıyı kesimlerinde kahverengiye döndü. Ula ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Kavakçalı Mahallesi yolunda çökme meydana geldi. Trafiğe kapanan yolda ekipler çalışma başlattı.

Köyceğiz ilçesinde Balcılar Köprüsü'nde sağanak nedeniyle taşkın yaşandı ve köprü araç geçişine kapatıldı.

Dalaman ilçesinde Tersakan Çayı'nın taşması sonucu Kargınkürü Mahallesi'ndeki tarım alanları ve iş yerleri su altında kaldı. Yollardan ulaşımın sağlanamadığı bölgede vatandaşlar ev ve iş yerlerine bot ve traktör yardımıyla ulaştı. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, "İlçemizde kırsal mahallelerimizin bazılarında yollarda hasar oluştu. Ekiplerimiz hızla bölgelere ulaştı, olumsuzlukları gideriyoruz. İlçemizden geçen Tersakan Çayı kenarında bulunan tarım arazileri ve bazı yollar zarar gördü" açıklamasında bulundu.

Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Seydikemer ilçesindeki Eşen Çayı'nda bazı noktalarda taşkın nedeniyle tarım arazileri suyla doldu. Alaçat Köprüsü önlem amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ören Çayı üzerindeki alabalık üretim tesislerinin bazıları da suyun yükselmesi ve sel nedeniyle hasar gördü. Çiftlikte mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Çaltıözü ve Güneşli Mahallesi'ni birbirine bağlayan Allıkavak Köprüsü de sular altında kaldı. Ekipler, bölgede daha fazla olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, Seydikemer, Marmaris, Dalaman, Fırtına, Fırtına, Ulaşım, Tarım, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aşırı Yağışlar Muğla ve İlçelerinde Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz

15:59
Kış Olimpiyatları’nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
15:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 16:10:05. #7.11#
SON DAKİKA: Aşırı Yağışlar Muğla ve İlçelerinde Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.