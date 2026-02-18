Aşırı Yağışlar Muğla ve İlçelerinde Yaşamı Olumsuz Etkiledi

(MUĞLA) - Muğla genelinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle dereler taştı, evler, yollar ve tarım arazileri su altında kaldı. Başta Marmaris, Dalaman ve Seydikemer olmak üzere birçok ilçede ulaşım aksadı, bazı köprüler tedbir amaçlı kapatıldı.

Muğla ve ilçelerinde etkili olan fırtına ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde Değirmenyanı, Çayırova ve Uzunöz mevkilerinde dereler taştı; yollar ve tarım arazileri su altında kaldı. Bazı evlerin bodrum katlarını ve bahçelerini su basarken, etkili rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekip arkadaşlarımız ile birlikte sahada çalışmalarımız devam ediyor. Dere yatakları kapatılmış; tabii su akacak bir yer bulamayınca kendine başka yerlerden yol bulmuş ve bu da mahallelerimizde ev ve iş yerlerinde zarara neden oldu. Bu bir evde de olsa el birliğiyle yardım edip üstesinden geleceğiz" dedi.

DSİ, MUSKİ, belediye, itfaiye, zabıta, jandarma ve orman ekipleri olumsuzlukları gidermek için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su nedeniyle Uzunyalı ve İçmeler sahilinde denizin rengi kıyı kesimlerinde kahverengiye döndü. Ula ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Kavakçalı Mahallesi yolunda çökme meydana geldi. Trafiğe kapanan yolda ekipler çalışma başlattı.

Köyceğiz ilçesinde Balcılar Köprüsü'nde sağanak nedeniyle taşkın yaşandı ve köprü araç geçişine kapatıldı.

Dalaman ilçesinde Tersakan Çayı'nın taşması sonucu Kargınkürü Mahallesi'ndeki tarım alanları ve iş yerleri su altında kaldı. Yollardan ulaşımın sağlanamadığı bölgede vatandaşlar ev ve iş yerlerine bot ve traktör yardımıyla ulaştı. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, "İlçemizde kırsal mahallelerimizin bazılarında yollarda hasar oluştu. Ekiplerimiz hızla bölgelere ulaştı, olumsuzlukları gideriyoruz. İlçemizden geçen Tersakan Çayı kenarında bulunan tarım arazileri ve bazı yollar zarar gördü" açıklamasında bulundu.

Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Seydikemer ilçesindeki Eşen Çayı'nda bazı noktalarda taşkın nedeniyle tarım arazileri suyla doldu. Alaçat Köprüsü önlem amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ören Çayı üzerindeki alabalık üretim tesislerinin bazıları da suyun yükselmesi ve sel nedeniyle hasar gördü. Çiftlikte mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Çaltıözü ve Güneşli Mahallesi'ni birbirine bağlayan Allıkavak Köprüsü de sular altında kaldı. Ekipler, bölgede daha fazla olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.