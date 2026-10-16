Asırlık mezarlar, şehitlik oldu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Kurtuluş Savaşı yıllarında Ermeni çetelerinin saldırısında şehit edilen Hacı Ekiz ve Mahmut Ekiz kardeşlerin asırlık mezarları, belediye tarafından restore edilerek şehitlik alanına dönüştürüldü.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ermeni çetelerinin saldırısında şehit düşen Hacı Ekiz ve Mahmut Ekiz'in Saimbeyli ilçesine bağlı Beypınarı Mahallesi'nde bulunan mezarları, aile yakınlarının talebi üzerine Saimbeyli Belediyesi tarafından restore edildi. Çevre düzenlemesi yapılan mezarlar, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla şehitlik haline getirildi.

Şehitliğin açılışına Saimbeyli Kaymakamı Nursen Yüce, Belediye Başkanı Mahmut Dal, şehitlerin aile yakınlarından Halil Özkozanoğlu, Beypınarı Mahalle Muhtarı Hasan Kara ve çok sayıda davetli katıldı.

"Ailenin talebi üzerine sözümüzü yerine getirdik"

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, açılışta yaptığı konuşmada, Hacı Ekiz ve Mahmut Ekiz kardeşlerin Kurtuluş Savaşı yıllarında bölgede hayvancılık ve çobanlık yaptıklarını belirterek, iki kardeşin Ermeni çetelerinin saldırısı sonucu şehit edildiğini söyledi.

Şehit ailesine geçen yıl söz verdiklerini ifade eden Dal, "Burada hayvancılıkla uğraşan, çobanlık mesleğini icra eden iki büyüğümüz, Ermeni çeteleri tarafından boğazları kesilerek şehit edilmiş. Şehit ailesinin talebi üzerine geçen yıl sözümüzü vermiştik. Bu yıl da açılışı özellikle 18 Ekim kurtuluş bayramı programımızın içerisinde yer almasını istedik. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğu ve gururu bize fazlasıyla yetiyor" dedi.

"Şehitliğin geleceğe taşınması için çalışma yapıldı"

Beypınarı Mahalle Muhtarı Hasan Kara da bölgede yaşanan tarihi olaylara değinerek, şehitlerin mezarlarının belediye tarafından düzenlenip koruma altına alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kara, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehit Hacı Ekiz ve Mahmut Ekiz kardeşlerin aile yakını Halil Özkozanoğlu (82) ise iki kardeşin köy yolunda 5 kişilik bir Ermeni çetesinin saldırısına uğradığını anlatarak, "O dönem şehit kardeşlerin birisi 15, diğeri 18 yaşındaymış. Burası dedemizin kardeşlerinin mezarları. Şehitliğimizin geleceğe taşınması için burayı şehitlik haline getirenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu