Asırlık saatler Vanlı ustanın elinde yeniden hayat buluyor - Son Dakika
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Asırlık saatler Vanlı ustanın elinde yeniden hayat buluyor

Asırlık saatler Vanlı ustanın elinde yeniden hayat buluyor

Van'da yaşayan Mehmet İnsel, 40 yılı aşkın süredir atölyesinde zamanın izlerini taşıyan antika saatleri özenle tamir ediyor.

12.05.2025 09:36
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Van'da yaşayan Mehmet İnsel, 40 yılı aşkın süredir atölyesinde zamanın izlerini taşıyan antika saatleri özenle tamir ediyor.

Pilli ve fabrikasyon saatlerin yaygınlaştığı günümüzde, dönemlerinin teknolojisiyle ayakta kalmaya çalışan antika saatler hala koleksiyoncuların ve nostalji tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Van'ın ara sokaklarında yer alan mütevazı dükkanında çalışan saat ustası Mehmet İnsel, hem baba mirasını yaşatıyor hem de yok olmaya yüz tutmuş bir zanaatı ayakta tutmaya çalışıyor. Cep saatlerinden kol saatlerine kadar birçok tarihi parçayı itinayla onaran İnsel, saatlerin sadece mekanik parçalardan ibaret olmadığını, aynı zamanda geçmişin izlerini taşıyan hatıralar olduğunu vurguluyor.

İHA muhabirine konuşan Mehmet İnsel, babadan kalma iş yerinde 40 yılı aşkın süredir saat tamiri yaptığını belirterek, "Klasik saatlerden otomatik saatlere kadar her türlü saati tamir ediyorum. Müşterilerimizin getirdiği 40-50 yıllık saatler var. Otomatik ve kurmalı saatler hala tamir edilebiliyor. Özellikle genç neslin artık pek anlamadığı bu saatlerin bakımını yapmaya devam ediyoruz. Akıllı saatler son zamanlarda popülerleşti ancak tamirleri zor olduğu için çok tercih edilmiyor. İlk zamanlarda yoğun bir ilgi vardı ama şu anda aynı ilgiyi göremiyoruz. Taşınabilir şekilde tasarlanmış köstekli saatlerin tamirini de yapıyoruz. Bu saatler hem pilli hem de kurmalı olabiliyor. Şu an gençler arasında da bu saatlere bir ilgi var" dedi.

"Saat, vazgeçilmez bir tutkudur"

Saatlerin sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda bir tutku olduğunu dile getiren İnsel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala saat takan ve saatle ilgilenen çok kişi var. Bu ilgi devam ediyor. Günümüzde her şey baskı motorlarla üretiliyor ama eski saatler hem daha kaliteli hem de yapımı ve onarımı daha kolay. Hangi saat olursa olsun, genelde tamirini yapabiliyoruz. Bugüne kadar birçok eleman aldım ama kimse uzun süre bu işi yapmak istemiyor. İnsanlar zahmetli işlerden kaçıyor. Bu mesleği rahmetli babamdan öğrendim. Neredeyse 40 yıldır bu işi yapıyorum, elhamdülillah hala devam ettiriyoruz. Duvar saatleri, klasik saatler, kurmalı saatler gibi her marka saatin bakım ve onarımını yapıyoruz."

Öte yandan İnsel, nostaljik bir atmosfere sahip saatçi dükkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir gün ziyarette bulunmasını umutla bekliyor. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Asırlık saatler Vanlı ustanın elinde yeniden hayat buluyor - Son Dakika

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