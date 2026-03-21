Aşk ve Sanat: Kastamonu'da Birlikte Ayakkabı Tamiri

21.03.2026 11:09
Mustafa Simitçi ve eşi Nebiye Çiftçi, 64 yıldır ayakkabı tamirciliği yaparak aşklarını sürdürüyor.

Kastamonu'da yaşayan ayakkabı tamircisi Mustafa Simitçi, 64 yıldır sürdürdüğü mesleğini kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan 57 yıllık eşi Nebiye Çiftçi ile birlikte yapıyor. 6 metrekarelik dükkanını her sabah eşiyle el ele gelerek açan emektar usta, yarım asırlık aşklarını ve zanaatını ilk günkü heyecanla yaşatıyor.

Kastamonu'da 1950 yılında çıraklıkla başladığı mesleğinde 64 yılı geride bırakan 83 yaşındaki Mustafa Simitçi, her gün evinden 57 yıllık hayat arkadaşı Nebiye Çiftçi ile birlikte çıkıyor. İlerleyen yaşlarına rağmen birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmayan çift, her sabah el ele tutuşarak dükkana gidiyor. Yaklaşık 6 metre kare büyüklüğündeki dükkanı her sabah açan çift, gün boyu omuz omuza vakit geçiriyor. Mustafa Çiftçi eskimiş ayakkabılara yeniden hayat verirken, 81 yaşındaki Nebiye Çiftçi ise gün boyu eşine eşlik ediyor.

"1962 yılında kendi dükkanımı açtım ve hala devam ediyorum"

1950 yılında çıraklık yaparak başladığı mesleğini çok sevdiğini ifade eden uMustafa Simitçi, "1962 yılında kendi dükkanımı açtım ve hala devam ediyorum. Önceden imalat yapıyorduk, ancak artık imalat bitti. Hazır ayakkabı çok geldiği için bizim üretimimiz sıfıra indi. Ben de boş durmamak için tamirata başladım ve bu şekilde devam ediyorum" dedi.

"Bu mesleğe aşığım"

Ölene kadar mesleğine devam edeceğini belirten Simitçi, "İşler artık çok kıt. Günde bir-iki çift ayakkabı gelirse geliyor, gelmezse oturup vakit geçiriyoruz, eş dostla sohbet ediyoruz. Ben alışkın olduğum için evde duramıyorum. Allah ömür verdiği sürece bu işe devam edeceğim. Bu mesleğe gerçekten aşığım. İlkokulu bile bitiremedim ama bu sanatla hayatımı sürdürdüm, hala da sürdürüyorum. Ömrüm yettiğince devam edeceğim. İşler azaldığı için dükkanda ayakkabı içi, tabanlık, ayakkabı boyası ve bağcık da satıyorum. Boya işi oldukça yapıyorum. Müşteri ne isterse, ona göre ayakkabıya işlem yapıyoruz" diye konuştu.

"Akşama kadar eşim hep yanımda durur"

Eşinin tüm gün boyunca kendisini yalnız bırakmadığını dile getiren Mustafa Simitçi, Eşimle her zaman birlikteyiz. Her sabah dükkana birlikte geliriz, yıllardır birlikte gidip geliyoruz. Akşama kadar eşim hep yanımda durur. Nereye gidersek beraber gideriz. O bensiz duramaz, ben onsuz duramam. Birbirimize aşığız. 57 yıldır evliyiz, bugüne kadar birbirimizin kalbini kırmadık. O beni idare eder, ben onu idare ederim. Böylece geçinip gidiyoruz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

