Başkan Polat'tan İHA muhabiri Dilsiz'e anlamlı hediye
Başkan Polat'tan İHA muhabiri Dilsiz'e anlamlı hediye

Başkan Polat\'tan İHA muhabiri Dilsiz\'e anlamlı hediye
15.01.2026 16:15  Güncelleme: 16:17
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, İHA Muhabiri Celal Dilsiz'e hediye vererek gazetecilerin toplumdaki önemine dikkat çekti. Polat, basının tarafsız ve doğru bilgilendirme konusundaki rolünü vurguladı.

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan Aşkale İHA Muhabiri Celal Dilsiz'e anlamlı bir hediye takdim etti. Başkan Polat, bu özel gün kapsamında Elif tablosu hediye ederek gazetecilerin toplumdaki önemli rolüne dikkat çekti.

Başkan Şenol Polat, basının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki önemine vurgu yaparak, ilçede özveriyle görev yapan basın mensuplarının her zaman yanında olduklarını ifade etti.

İlçede uzun süredir gazetecilik faaliyetlerini sürdüren Celal Dilsiz, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışı doğrultusunda yalnızca haber yapmakla kalmayıp, aynı zamanda Aşkale'nin tanıtımına da büyük katkı sunuyor. İlçenin sosyal, kültürel ve güncel gelişmelerini kamuoyuna aktaran Dilsiz, Aşkale'nin sesi olmaya devam ediyor.

Başkan Polat'a teşekkür eden Celal Dilsiz, gazetecilik mesleğini kamu yararı gözeterek sürdürmeye devam edeceğini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Başkan Polat'tan İHA muhabiri Dilsiz'e anlamlı hediye - Son Dakika
