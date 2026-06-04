Aşkale'de hayat boyu öğrenme haftası sergisi açıldı - Son Dakika
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Aşkale'de hayat boyu öğrenme haftası sergisi açıldı

Aşkale\'de hayat boyu öğrenme haftası sergisi açıldı
04.06.2026 12:31  Güncelleme: 12:33
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Aşkale Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı yıl sonu sergisi, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Sergide kursiyerlerin el emeği eserleri sergilendi.

Aşkale Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Aşkale Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen açılış programına Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat, ilçe kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Erzurum'dan gelen kadın ve erkek halk oyunları ekipleri sahne alarak katılımcılara renkli anlar yaşattı. Halk oyunları gösterilerinin ardından İlçe Müftüsü tarafından dua edildi ve serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler, Halk Eğitim Merkezi kurslarında eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Birbirinden farklı alanlarda hazırlanan çalışmalar ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelenirken, kursiyerlerin ortaya koyduğu emek ve başarı takdir topladı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sergide, vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik açılan kurslarda üretilen çalışmaların yanı sıra, yaygın eğitimin toplum üzerindeki olumlu etkileri de gözler önüne serildi.

Aşkale Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, hayat boyu öğrenme anlayışıyla her yaştan vatandaşa yönelik eğitim faaliyetlerini sürdüreceklerini belirterek, kurslara katılım sağlayan tüm kursiyerlere teşekkür etti. Sergi, ziyaretçilerin beğenisi eşliğinde gezilmeye devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aşkale'de hayat boyu öğrenme haftası sergisi açıldı - Son Dakika

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