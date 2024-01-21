Aşkale'de kar yağışı etkili oluyor

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesi güne kar yağışı ile uyandı.

Aşkale'de dün akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kış mevsimine girdiğimiz aylarda hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle beklenen kar yağışı bu sabah itibarıyla başladı. İlçenin rakım olarak yüksek olan köylerinde ise kar yağışın çok daha fazla etkili olduğu ve yaşamı olumsuz etkilediği öğrenildi.

Bu arada ekipler ulaşımın aksamamı için yollarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.