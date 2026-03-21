Aşkale\'de bayramlaşma geleneği sürüyor

21.03.2026 00:59  Güncelleme: 01:00
Erzurum'un Aşkale ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleşen ziyaretler, birlik ve beraberlik mesajlarıyla öne çıktı. Kaymakam Emre Oğuztürk ve belediye başkanı, vatandaşlarla bir araya gelerek bayram sevinci paylaştı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretler, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dikkat çekti. Aşkale İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, bayram kapsamında ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Bayram sabahına Aşkale Merkez Camii'nde bayram namazıyla başlayan programda, Kaymakam Emre Oğuztürk ve Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Cami içerisindeki samimi buluşmanın ardından ilçe merkezinde de vatandaşlarla bir araya gelen protokol üyeleri, bayram sevincini paylaştı, sohbet etti.

Program kapsamında ilçede hizmet veren Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ni de ziyaret eden Kaymakam Oğuztürk, burada görev yapan personel ve merkezde bulunan misafirlerle bayramlaştı. Ziyaret sırasında özellikle çocuklarla yakından ilgilenilerek çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaymakam Emre Oğuztürk yaptığı açıklamada, bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Mübarek Ramazan ayının ardından bayram namazımızı Merkez Çarşı Camii'nde eda ettik. Akabinde hemşehrilerimizle bayramlaşarak bu mübarek günün birlik ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşadık. Cuma namazı sonrasında ise Aşkale GGM 1 ve 2'yi ziyaret ederek hem görevli mesai arkadaşlarımızın hem de burada barınan misafirlerin bayramını tebrik ettik. Peygamber Efendimizin 'Hediyeleşiniz, çünkü hediyeleşmek aranızdaki sevgi ve muhabbeti artırır' hadisine uygun olarak misafirlerimize ve çocuklarımıza hediyeler takdim ederek onların da bayram sevincine ortak olduk."

Gerçekleştirilen ziyaretler, Aşkale'de bayramın sadece bir kutlama değil, aynı zamanda paylaşma ve dayanışma günü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

