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- Aşkale Voleybol Takımı bir üst turda

ERZURUM - Erzurum'da oynan '2. Lig'e Yükselme 1. Grup Terfi Maçları'nda, "Filenin Beyleri" olarak bilinen Aşkale Voleybol Takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak bir üst tura ismini yazdırdı.

Aşkale Voleybol Takımı, Erzurum'da yapılan '2. Lig'e Yükselme 1. Grup Terfi Maçları'nda üç gün üst üste rakiplerini mağlup etmeyi başararak bir üst tura çıktı. Antrenör Mehmet Kırık yönetimindeki Aşkale ekibi, finalde Palandöken Belediye Spor karşısında taybrek setinde kazandı. Erzurum il birincisi olan Aşkale Voleybol Takımı, grup müsabakalarının ikinci etabında mücadele etmeye hak kazandı.