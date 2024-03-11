Aşkale Voleybol Takımı bir üst turda - Son Dakika
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Aşkale Voleybol Takımı bir üst turda

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Erzurum'da oynanan '2. Lig'e Yükselme 1. Grup Terfi Maçları'nda Aşkale Voleybol Takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak bir üst tura çıkmayı başardı. Antrenör Mehmet Kırık yönetimindeki takım, finalde Palandöken Belediye Spor'u taybrek setinde yenerek bir üst tura çıktı.

11.03.2024 18:01  Güncelleme: 18:05
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- Aşkale Voleybol Takımı bir üst turda

ERZURUM - Erzurum'da oynan '2. Lig'e Yükselme 1. Grup Terfi Maçları'nda, "Filenin Beyleri" olarak bilinen Aşkale Voleybol Takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak bir üst tura ismini yazdırdı.

Aşkale Voleybol Takımı, Erzurum'da yapılan '2. Lig'e Yükselme 1. Grup Terfi Maçları'nda üç gün üst üste rakiplerini mağlup etmeyi başararak bir üst tura çıktı. Antrenör Mehmet Kırık yönetimindeki Aşkale ekibi, finalde Palandöken Belediye Spor karşısında taybrek setinde kazandı. Erzurum il birincisi olan Aşkale Voleybol Takımı, grup müsabakalarının ikinci etabında mücadele etmeye hak kazandı.

Aşkale Voleybol Takımı bir üst turda
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aşkale Voleybol Takımı bir üst turda - Son Dakika

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