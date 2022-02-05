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ASKİ sondaj ve içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

ASKİ sondaj ve içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor

05.02.2022 12:12
ASKİ sondaj ve içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin her köşesinde yatırımlarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin her köşesinde yatırımlarına devam ediyor. Kentin altyapısını yenilemek ve güçlendirmek için çalışan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Didim ve Söke'de altyapıya önemli dokunuşlar yaptı.

Yeni hatlar oluşturarak kalıcı hizmetlerde bulunan ASKİ ekipleri, Söke'nin Çeltikçi Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde içme suyu ana şebeke hattında çalışmalarının sonuna geldi. ASKİ Genel Müdürlüğü yapılan iş hakkında şu bilgileri verdi: ASKİ Genel Müdürlüğü olarak Mehmetçik Caddesi'nde içme suyu ana şebeke hattı yenileme çalışması yapılıyor. Polietilen borularla, içme suyu için sağlığa uygun, uzun ömürlü ve dayanıklı hatlar oluşturarak yenileme çalışması yapıyoruz. 1200 metre uzunluğundaki bu hat ile 100 abonemizin hattını yenilemiş olacağız. İşimiz hızlı bir şekilde sürüyor ve son aşamadayız. Çalışma bittikten sonra üst yapı çalışmaları yapılacak.

İçme suyu için yeni kaynaklar oluşturuluyor

Yaz aylarında milyonlarca turisti ağırlayan Didim'de büyük yatırımlara imza atan Büyükşehir Belediyesi, 88.5 milyon liralık bütçeli Akbük, Fevzipaşa ve Denizköy mahallelerinin kanalizasyon ana kuşaklama yapım işi ile birlikte, içme suyu hatları için de kaynaklar oluşturuyor. Efeler ve Cumhuriyet Mahallesi'nde içme suyu ana şebeke hatlarına yeni bir kaynak oluşturmak için yapılan içme suyu sondaj çalışmayla ilgili de bilgi veren ASKİ Genel Müdürlüğü, "Ocak ayından itibaren, yazın içme suyunda sıkıntı yaşamamak için sondaj çalışmalarımız başladı. Yaza kadar farklı noktalarda çalışmalarımız devam edecek. Suyu bulduktan sonra ana şebeke hattımıza bağlantılarını yaparak vatandaşların kullanımına açmış olacağız" açıklamasında bulundu. - AYDIN

ASKİ sondaj ve içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor
ASKİ sondaj ve içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor
ASKİ sondaj ve içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor
ASKİ sondaj ve içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor

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Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ASKİ sondaj ve içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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