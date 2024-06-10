ASKİ, su depolarının düzenli temizlenmesi konusunda uyarıda bulundu

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(ANKARA) - ASKİ Genel Müdürlüğü, şehir şebekesine verilen temiz suyun korunması, tat ve dokusunda bozukluk olmaması için suyun beklediği apartman depolarının düzenli olarak temizlenmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamaya göre, başkentin şehir şebeke suyunu sürekli denetim altında tutan ASKİ, 2,5 milyonu aşkın abonesine Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği (AB) standardında içme ve kullanma suyu sağlıyor.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, kurum tarafından her gün ortalama 1 milyon 450 bin metreküp suyun arıtılarak şehre verildiğini belirterek, şehir şebeke suyunun sağlıklı bir şekilde tüketilebilmesi için vatandaşları su depolarının bakımlarını periyodik yaptırmaları ve apartman içindeki eski tesisatları yenilemeleri yönünde uyardı.

Apartman depolarının yönetmelik gereği yılda en az iki kez temizlenmesi gerektiğinin altını çizen Akçay, şunları kaydetti:

"Evinizdeki suyun sağlık garantisi depolarınızdır. Su, barajlardan musluklara ulaşana kadar belirli aşamalardan geçiyor ve bir dağıtım sistemi aracılığıyla kullanım noktalarına ulaşıyor. Bu sistem içerisinde son kullanım noktasına kadar oluşan bazı değişiklikler, suyun kalitesini etkileyebilmekte. Bu faktörlerden dağıtım ağı (su şebeke sistemi), ASKİ'nin sorumluluğunda. Bu noktada kalite kontrolü sürekli yapılıyor. Ancak ev, iş yerleri, ticari işletmeler, fabrikalar ve kamu binalarında bulunan depoların sorumluluğu ise bu binaların yöneticilerinde. Sağlıklı su için bu depolarda düzenli temizlik şart."

Depoda sızdırmazlık çok önemli

Su kalitesine dair zaman zaman abonelerden gelen şikayetleri inceleyen uzmanların, birçok binada bulunan su deposunun fiziksel olarak uygun olmadığını, bir kısmımın ise çok kirli olduğunu tespit ettiklerini aktaran Akçay, şöyle devam etti:

"Depoya dışarıdan su girmemeli, içerdeki su da dışarıya sızmamalı. Sızdırmazlık depo için oldukça önemli. Depo, sisteme kesintisiz su verebilecek şekilde tasarlanmalı. Depoda suyun temas eden yüzeyleri temizlenebilir malzemeden yapılmalı ve bu malzeme suyun aşındırıcı özelliklerinden etkilenmemeli. Su depoları suyun özelliklerini değiştirmeyecek malzemeden yapılmalı. Yine eğer kaplama yapılacaksa deponun iç yüzeyi suyun özelliklerini değiştirmeyecek malzemelerle kaplanmalı. Su depolarının dezenfeksiyon işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Biyosidal Ürün Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre İl Sağlık Müdürlüğü'nce 'Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi' verilmiş kişi ya da kuruluşlara yaptırılmalı."

Bulaşıcı hastalık riski

Su depolarının zamanla oluşan balçık, çamur ve dış etkenler ile kolayca kirlenmeye müsait alanlar olduğuna dikkati çeken Akçay, "Kirli su bünyesinde zamanla bakteri ürer. Çoğalan koliform, ecoli, enterekok bakterileri son derece tehlikelidir. Tifo, kolera, çocuk felci, hepatit gibi ağır ve ölümcül hastalık ve enfeksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle temizlenmeyen su depoları büyük tehlike arz ediyor" uyarısında bulundu.

Depo temizliği ile ilgili yönetmelik

Sağlık Bakanlığının 2007/67 sayılı genelgesine göre; bina yöneticilerinin kullanım suyu depolarını yılda iki kez temizletmesi ve dezenfekte ettirmesi gerekiyor. Bakanlığın Su Depoları Genelgesi'ne göre ise bina ve konutlarda bulunan su depolarının su kesintisi yaşandığı durumlarda 3 ayda bir, normal şartlarda ise 6 aylık periyotlarla düzenli olarak bakımlarının yaptırılması şartı bulunuyor. Temizlik ve sanitasyon hizmetinin gerekli eğitimleri almış profesyonel personellerden talep edilmesi önem taşıyor.