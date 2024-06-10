ASKİ, su depolarının düzenli temizlenmesi konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ASKİ, su depolarının düzenli temizlenmesi konusunda uyarıda bulundu

ASKİ Genel Müdürlüğü, şehir şebekesine verilen temiz suyun korunması için suyun beklediği apartman depolarının düzenli olarak temizlenmesi konusunda vatandaşları uyardı. ASKİ, 2,5 milyonu aşkın abonesine Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği standardında içme ve kullanma suyu sağlıyor. Su depolarının yılda en az iki kez temizlenmesi gerektiği vurgulandı. Su depolarının temizlenmemesi bulaşıcı hastalık riskini artırabilir.

10.06.2024 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ASKİ Genel Müdürlüğü, şehir şebekesine verilen temiz suyun korunması, tat ve dokusunda bozukluk olmaması için suyun beklediği apartman depolarının düzenli olarak temizlenmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamaya göre, başkentin şehir şebeke suyunu sürekli denetim altında tutan ASKİ, 2,5 milyonu aşkın abonesine Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği (AB) standardında içme ve kullanma suyu sağlıyor.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, kurum tarafından her gün ortalama 1 milyon 450 bin metreküp suyun arıtılarak şehre verildiğini belirterek, şehir şebeke suyunun sağlıklı bir şekilde tüketilebilmesi için vatandaşları su depolarının bakımlarını periyodik yaptırmaları ve apartman içindeki eski tesisatları yenilemeleri yönünde uyardı.

Apartman depolarının yönetmelik gereği yılda en az iki kez temizlenmesi gerektiğinin altını çizen Akçay, şunları kaydetti:

"Evinizdeki suyun sağlık garantisi depolarınızdır. Su, barajlardan musluklara ulaşana kadar belirli aşamalardan geçiyor ve bir dağıtım sistemi aracılığıyla kullanım noktalarına ulaşıyor. Bu sistem içerisinde son kullanım noktasına kadar oluşan bazı değişiklikler, suyun kalitesini etkileyebilmekte. Bu faktörlerden dağıtım ağı (su şebeke sistemi), ASKİ'nin sorumluluğunda. Bu noktada kalite kontrolü sürekli yapılıyor. Ancak ev, iş yerleri, ticari işletmeler, fabrikalar ve kamu binalarında bulunan depoların sorumluluğu ise bu binaların yöneticilerinde. Sağlıklı su için bu depolarda düzenli temizlik şart."

Depoda sızdırmazlık çok önemli

Su kalitesine dair zaman zaman abonelerden gelen şikayetleri inceleyen uzmanların, birçok binada bulunan su deposunun fiziksel olarak uygun olmadığını, bir kısmımın ise çok kirli olduğunu tespit ettiklerini aktaran Akçay, şöyle devam etti:

"Depoya dışarıdan su girmemeli, içerdeki su da dışarıya sızmamalı. Sızdırmazlık depo için oldukça önemli. Depo, sisteme kesintisiz su verebilecek şekilde tasarlanmalı. Depoda suyun temas eden yüzeyleri temizlenebilir malzemeden yapılmalı ve bu malzeme suyun aşındırıcı özelliklerinden etkilenmemeli. Su depoları suyun özelliklerini değiştirmeyecek malzemeden yapılmalı. Yine eğer kaplama yapılacaksa deponun iç yüzeyi suyun özelliklerini değiştirmeyecek malzemelerle kaplanmalı. Su depolarının dezenfeksiyon işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Biyosidal Ürün Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre İl Sağlık Müdürlüğü'nce 'Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi' verilmiş kişi ya da kuruluşlara yaptırılmalı."

Bulaşıcı hastalık riski

Su depolarının zamanla oluşan balçık, çamur ve dış etkenler ile kolayca kirlenmeye müsait alanlar olduğuna dikkati çeken Akçay, "Kirli su bünyesinde zamanla bakteri ürer. Çoğalan koliform, ecoli, enterekok bakterileri son derece tehlikelidir. Tifo, kolera, çocuk felci, hepatit gibi ağır ve ölümcül hastalık ve enfeksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle temizlenmeyen su depoları büyük tehlike arz ediyor" uyarısında bulundu.

Depo temizliği ile ilgili yönetmelik

Sağlık Bakanlığının 2007/67 sayılı genelgesine göre;  bina yöneticilerinin kullanım suyu depolarını yılda iki kez temizletmesi ve dezenfekte ettirmesi gerekiyor. Bakanlığın Su Depoları Genelgesi'ne göre ise bina ve konutlarda bulunan su depolarının su kesintisi yaşandığı durumlarda 3 ayda bir, normal şartlarda ise 6 aylık periyotlarla düzenli olarak bakımlarının yaptırılması şartı bulunuyor. Temizlik ve sanitasyon hizmetinin gerekli eğitimleri almış profesyonel personellerden talep edilmesi önem taşıyor.

Kaynak: ANKA

Şebeke, Çevre, Belediye, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ASKİ, su depolarının düzenli temizlenmesi konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:44 Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:40:02. #1.11#
SON DAKİKA: ASKİ, su depolarının düzenli temizlenmesi konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement