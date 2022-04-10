'Askıda İftar' zor durumda kalanların imdadına yetişiyor - Son Dakika

Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servis önünde Odunpazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 'Askıda İftar' projesi başlatıldı.

İftar saatinde hastanede bulunmak zorunda olanlara ve evlerine yetişemeyecek olanlara destek amacıyla Eskişehir Odunpazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin hazırladığı 'Askıda İftar' standı, Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servis'in önüne koyuldu. Hazırlanan projeyle bir anda zor durumla karşılaşabilecek kişilere yardım edilmesi amaçlanıyor. İftar için hazırlanan kumanyalar hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanıyor. İçinde soğuk sandviç, meyve, meyve suyu, su ve hurma bulunan kumanya paketleriyle yardımı yapan da yardımı alan da birbirini görmemiş oluyor.

"Evimiz buraya uzak olduğu için iftara yetişemeyeceğiz"

Hastanede işi uzun sürdüğü için iftara yetişemeyen Serdar Savaş'ta 'Askıda İftar' standından kumanyasını alıp oruç açanlardan birisi oldu. Uzak olan evine gitse iftara yetişemeyeceğini söyleyen Savaş, projenin güzel ve anlamlı olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Vesile olanlardan Allah razı olsun. Evimiz buraya uzak olduğu için iftara yetişemeyeceğiz. Vakfın açtığı standı gördük ve biz de kumanyamızı alıp iftarımızı yapalım dedi. Güzel düşünülmüş bir proje. Hastaneye gelirken işimizin ne kadar süreceğini kestiremiyoruz. Hazırlıksız yakalanabiliyoruz. Güzel düşünülmüş ve uygulanmış bir uygulama olduğunu düşünüyorum." - ESKİŞEHİR