Aslanapa Hükümet Konağına şehitler köşesi

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Hükümet Konağı giriş katına ilçedeki şehitlerin anısına yapılan şehitler köşesinin açılışı gerçekleştirildi.

Şehitler köşesinin açılış töreninde bir konuşma yapan Kaymakam Sezai Demirci, "Tarihimizin her döneminde, vatanımızın bütünlüğüne kast edenlere karşı cansiperane bir şekilde savaşıp bir an bile tereddüt etmeksizin canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz olmuştur. Bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşan bütün aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Dualar eşliğindeki açılışa ilçe protokolü ve şehit aileleri katıldı. - KÜTAHYA