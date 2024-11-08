Yerel

Cumhurbaşkanlığı'nın atama kararı doğrultusunda Hakkari'nin Derecik ilçesine atanan Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci'ye veda yemeği verildi.

Kütahya il merkezinde verilen veda yemeğine, Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik, kurum amirleri ve personelleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Yemek sonunda katılımcılarla vedalaşan Kaymakam Sezai Demirci'ye kurum amirleri tarafından çeşitli hediyeler verildi. - KÜTAHYA