Asrın felaketinin 2'nci yıl dönümünde mezarlıkta hüzün hakim

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Malatya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, felaketin ikinci yıl dönümünde kabirleri başında dualarla anıldı. Kar yağışı altında mezarlığı ziyaret edenler, kaybettikleri sevdikleri için gözyaşı döküp dua etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'da hayatını kaybedenler, felaketin ikinci yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Depremde yaşamını yitiren bin 237 kişi için Malatya Şehir Mezarlığı'nda oluşturulan Deprem Şehitliği ziyaret edildi. Kar yağışının etkili olduğu kentte, sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelen yakınları, kaybettikleri sevdiklerinin kabirleri başında dua etti. Anma sırasında duygusal anlar yaşanırken, vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. - MALATYA