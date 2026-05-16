Astana'da Hafif Raylı Sistem hizmete açıldı
Astana'da Hafif Raylı Sistem hizmete açıldı

Astana'da Hafif Raylı Sistem hizmete açıldı
16.05.2026 20:25  Güncelleme: 20:37
Kazakistan'ın başkenti Astana'da 22,4 km uzunluğundaki Hafif Raylı Sistem (LRT), 18 istasyonla resmen hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Tokayev'in katıldığı törenle açılan sistemde sürücüsüz trenler, yüz tanıma ve QR kod gibi modern ödeme yöntemleriyle yolcu taşıyacak.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da toplu taşımada yeni bir dönem başladı. Uzun süredir yapımı beklenen Hafif Raylı Sistem (LRT) bugün itibariyle hizmete açıldı. Raylı sistemin devreye alınması nedeniyle düzenlenen törene Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de katıldı. Tokayev, sistemin birleşik kontrol merkezinin faaliyetleri hakkında bilgilendirildikten sonra trene binerek yolculuk yaptı.

Astana Büyükşehir Belediye Başkanı Jenis Kasımbek'in açıklamasına göre, toplam 22,4 kilometre uzunluğundaki hat, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'ndan başlayarak şehrin merkezindeki turistik noktaların yanından geçerek "Nurly Zhol" tren istasyonunda son buluyor. 18 istasyondan oluşan güzergahta trenler saatte ortalama 50-60 kilometre hızla sefer yapacak ve tüm hat yaklaşık 40 dakikada tamamlanacak. Seferlerin 5-6 dakikada bir gerçekleştirileceği bildirildi. Her biri 600'den fazla yolcu kapasitesine sahip tren setlerinden oluşan hatta 15 trenin hizmet vereceği, 4 trenin ise yedek olarak tutulacağı ifade edildi.

Yolcular bilet ücretlerini üç farklı yöntemle ödeyebilecek. Bunlar arasında Halyk Bank'ın "Face Pay" sistemi ile yüz tanıma teknolojisi üzerinden ödeme, banka kartı veya Astana LRT kartı ile ödeme ve QR kod ile ödeme seçenekleri yer alıyor.

Tüm araçların sürücüsüz bir şekilde çalışacağı, hızlanma, frenleme, kapı açma ve acil durum süreçlerinin tamamen otomatik sistemle yönetileceği belirtildi. Sistemde, güvenlik açısından manuel kontrol ve trafik kontrol merkeziyle iletişim imkanının da bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca Astana'da 20 istasyondan oluşacak yeni bir LRT hattının daha inşa edilmesinin planlandığı bildirildi. - ASTANA

Kaynak: İHA

