Astsubay ve bekçilik hazırlık kursları başlıyor - Son Dakika
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Astsubay ve bekçilik hazırlık kursları başlıyor

02.03.2022 11:54
Astsubay ve bekçilik hazırlık kursları başlıyor

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, astsubay, subay ve bekçi olmayı hedefleyen gençler için fiziki sınav kursu kayıtlarına başladı.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, astsubay, subay ve bekçi olmayı hedefleyen gençler için fiziki sınav kursu kayıtlarına başladı.

Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleşecek olan kursta adaylar fiziki yeterlilik parkuruna hazırlanacak. Adayların parkur eğitimlerinin yanı sıra kondisyonlarını arttırmaya yönelik çalışmalar da yapılacak.

Hazırlık kursları Ertuğrul Gazi Spor Kompleksinde verilecek. Kursa katılmak isteyenler Yüreğir Belediyesi 'Beyaz Masa' ve Atakent Mahallesinde bulunan Ertuğrul Gazi Spor Kompleksinden 15 Mart tarihine kadar başvuru yapabilecek.

381 gencin katıldığı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kurslarında yüzde 97 başarı sağladıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "POMEM kurslarımızda eğitim gören kursiyerlerimiz spor mülakatlarında yüzde 97'lik bir başarı elde ettiler. Hepsini kutluyor, tebrik ediyorum. Yüreğir Belediyesi olarak gençlerimizi eğitim alanında desteklemeyi sürdürüyoruz. Şimdi de astsubay ve bekçilik sınavları için hazırlık kurslarımız başlıyor. Gençlerimizi parkur sınavlarına hazırlayacağız. İnşallah gençlerimizin hayallerine kavuşmalarına destek olacağız. Tüm kursiyerlerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - ADANA

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Yüreğir Belediyesi, Astsubay, gençlik, Bekçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Astsubay ve bekçilik hazırlık kursları başlıyor - Son Dakika


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