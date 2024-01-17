ATA-AÖF, 2023-2024 Güz Yarıyılı Final Sınavını Başarıyla Gerçekleştirdi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF), 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu (Final) Sınavını, yurt içinde 81 ilde bulunan 95 sınav merkezinde başarıyla gerçekleştirdi.

13-14 Ocak 2024 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen Yarıyıl Sonu (Final) Sınavına, 13 Lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 31 Önlisans Programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 291 bin 812 öğrenci katıldı. Sınav kapsamında 897 özel gereksinimli öğrenciden 712 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 3093 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi.

Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde 1683 binada 95 Sınav Merkez Yöneticisi, 1683 Bina Sınav Sorumlusu, 1207 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, 1668 Bina Yöneticisi, 28 bin 322 Salon Başkanı, 31 bin 873 Gözetmen ve 6083 Yedek Gözetmen sınav merkezlerinde bulunduruldu. Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dahil edildiğinde yaklaşık 150 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.

Rektör Çomaklı: "Açıköğretimde Marka Haline Geldik"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu hafta sonu Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde ülke genelinde başarılı bir final sınavı operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıköğretimde marka haline gelen bir kurum olduklarını ve bu birikimle sorunsuz bir sınav haftasını geride bıraktıklarını aktaran Rektör Çomaklı: "Öğrencilerimizin akademik başarısını desteklemek ve onlara en iyi eğitim deneyimini sunmak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Sınav, tüm öğrencilerimize eşit erişim sağlamak için ülke genelinde eş zamanlı olarak yapıldı. Bu, öğrencilerimizin eğitim hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için teknolojiyi ve kaynaklarımızı en etkili şekilde nasıl kullanabileceğimizi göstermektedir. Bu başarı; öğretim kadromuzun, idari personelimizin ve öğrencilerimizin ortak çabalarının bir sonucudur. Her birinin katkıları, bu önemli kilometre taşına ulaşmamızı sağladı. Önümüzdeki dönemlerde, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi olarak öğrencilerimize daha fazla esneklik ve erişilebilirlik sunmayı hedefliyoruz. Bu, değerli öğrencilerimiz eğitim hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için sürekli çabalarımızın bir parçası olacaktır" şeklinde konuştu. - ERZURUM