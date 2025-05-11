Ata Emre Akman, Ölümünün 1. Yılında Anıldı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir yıl önce motosikletli kurye olarak çalışırken bir adrese sipariş teslim ettikten sonra motoruna binmek üzereyken 17 yaşındaki şahıs tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürülen Ata Emre Akman, ölümünün 1. yılında memleketi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Muradiye Sarnıç Mahallesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Muradiye Sarnıç Mahallesi meydanında düzenlenen anma programı, Ata Emre'nin annesi Zuhal Akman'ın "Ata'nın Bahçesi" olarak adlandırdığı mezarı başında devam etti. Programa Akman'ın ailesi, yakınları, lise ve üniversiteden arkadaşları ile kız arkadaşı katıldı. Törene ayrıca 2023 yılında bir zincir markette çalışırken hayatını kaybeden Aydın Kayar'ın annesi Fatma Kayar ve geçtiğimiz aylarda pazar yerinde öldürülen Mathia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de katıldı.

Ata Emre'nin babası Erol Akman, infaz yasasının mutlaka değiştirilmesi gerektiğini belirterek, bu tür olaylara karışanların hak ettikleri cezaları almasının önemine vurgu yaptı. Oğlunun köyde geçirdiği çocukluk yıllarından bahseden Akman, çocukların suça yönlendirilmesini önleyecek daha güçlü toplumsal ve hukuki önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Gözü yaşlı anne Zuhal Akman ise, yaşadıkları zorlu süreci ve verdikleri adalet mücadelesini anlattı. Anne Akman, "Ata hep yanımdaydı, şimdi de yanımda olduğunu hissediyorum" dedi.

Ata Emre'nin kız arkadaşı ise, "Aslında ben onun müstakbel eşiydim. Bundan sonra hayatımı onunla birlikte yaşayacağım, onun için bir kişi fazla yaşayacağım" derken gözyaşlarına hakim olamadı.

Ata'nın lise ve üniversiteden arkadaşları da söz alarak, onun ne kadar iyi bir insan ve dost olduğunu anlattı. Böyle bir ölümü asla hak etmediğini dile getiren arkadaşları, Ata'nın kalplerinde yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Daha sonra Ata Emre'nin kız kardeşi Alya Akman kürsüye çıktı. Ağabeyi ile anılarını paylaşan Alya, "Daha doğduğumda Ata beni 'Bu benim bebeğim' diye karşılamıştı" diyerek, ağabeyine duyduğu sevgi ve özlemi aktardı.

Programa geç katılan Yasemin Minguzzi ise duygusal bir konuşma yaptı. Oğlunu kaybetmenin derin acısını paylaşan Yasemin Minguzzi, yaşadıkları sürecin zorluklarını gözyaşları içinde anlattı.

Konuşmaların ardından kalabalık, Ata Emre Akman'ın kabrine giderek dua etti. - BURSA