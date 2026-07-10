Ata Köprüsü'nde yıkım başladı, bazı yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Ata Köprüsü'nde yıkım başladı, bazı yollar trafiğe kapatıldı

Ata Köprüsü\'nde yıkım başladı, bazı yollar trafiğe kapatıldı
10.07.2026 16:55
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 54 yıllık Ata Köprüsü'nde yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle köprü araç ve yaya trafiğine kapatılırken, başta İstiklal Caddesi olmak üzere çevredeki bazı yollar da araç trafiğine kapatıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 54 yıllık Ata Köprüsü'nde yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle başta İstiklal Caddesi olmak üzere köprü çevresindeki bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Antakya Köprübaşı'nda bulunan Ata Köprüsü'nde daha önce 1 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan yıkım, ertelenmesinin ardından bugün iş makinelerinin bölgeye girmesiyle başladı.

Ata Köprüsü'nde yıkım başladı, bazı yollar trafiğe kapatıldı

ATA KÖPRÜSÜ ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Yıkım çalışmaları nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ata Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatılırken, köprü çevresindeki bazı yollar da ulaşıma kapatıldı. Başta İstiklal Caddesi olmak üzere bölgede trafiğe kapatılan yollar nedeniyle ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlanmaya başlandı.

YENİ KÖPRÜ PROJESİ MERAKLA BEKLENİYOR

Yıllardır Antakya'nın önemli ulaşım noktalarından biri olarak hizmet veren Ata Köprüsü'nün yerine yapılacak yeni köprü projesi kentte merakla bekleniyor. Vatandaşlar, yeni köprünün modern ulaşım ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra Antakya'nın tarihi ve kültürel dokusuna uygun şekilde inşa edilmesini istiyor.

TARİHİ DOKUYA UYGUN TASARIM BEKLENTİSİ

Özellikle geçmişte Asi Nehri üzerinde bulunan tarihi Roma Köprüsü'nün mimari estetiğinden esinlenilecek bir tasarımın, kentin kimliğine değer katacağı ifade ediliyor. Yeni köprünün Antakya'nın tarihi mirasına yakışır bir eser olması temenni ediliyor.

Haber: Hüseyin Zorkun

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Son Dakika Yerel Ata Köprüsü'nde yıkım başladı, bazı yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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