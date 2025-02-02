Ataköy'de Adıyamanlı Sporcuların Başarısı - Son Dakika
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Ataköy'de Adıyamanlı Sporcuların Başarısı

Ataköy\'de Adıyamanlı Sporcuların Başarısı

Adıyamanlı sporcular, Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazandı.

02.02.2025 10:48
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İstanbul Ataköy'de düzenlenen Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Adıyamanlı sporcular altın ve bronz madalya elde etti.

Beş bin metre yürüyüş branşında yarışan Kader Güvenc, Türkiye Şampiyonu olurken, Yıldız Erkekler üç bin metre yürüyüş branşında mücadele eden Mustafa Yavaş Türkiye üçüncüsü oldu. Türkiye'nin dört bir yanından 27 ilden 101 sporcunun katıldığı şampiyonada ter döken Adıyamanlı sporcular, gösterdikleri performansla takdir topladı.

Altın ve bronz madalya kazanan sporcuları ve antrenörlerini kabul eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcuların azim ve kararlılıkla çalışarak başarıya ulaştığını belirtti. Keleş, "Adıyamanlı sporcularımız, katıldıkları her yarışta önemli dereceler elde ederek bizleri gururlandırıyor. Bu başarıların gelecekte de artarak devam edeceğine inanıyorum. İlimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımıza ve onları yetiştiren antrenörlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başarılarını İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaşan Kader Güvenc ve Mustafa Yavaş, antrenörleri İbrahim Sabaş ve Mehmet Teke ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataköy'de Adıyamanlı Sporcuların Başarısı - Son Dakika

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