 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Atakum Belediyesi, afet bilinci için eğitim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Atakum Belediyesi, afet bilinci için eğitim çalışmalarına devam ediyor

Atakum Belediyesi, bir sivil toplum kuruluşu ile işbirliği yaparak Atakumluları afet konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek amacıyla başlattığı çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Kentin her mahallesinde gerçekleştirilecek eğitimlerle 'Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi' oluşturulacak ve afet ve acil durumlara müdahale konusunda önemli bilgiler verilecektir.

Atakum Belediyesi, afet bilinci için eğitim çalışmalarına devam ediyor
08.01.2024 - 15:24,
Abone Ol

Atakum Belediyesi'nin bir sivil toplum kuruluşu ile Atakumluları afet konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek amacıyla başlattığı çalışmalar, ara vermeden devam ediyor. Derneğin, 'Afet Gönüllüleri Acil Müdalele Ekibi' oluşturmak için kentin her mahallesinde uygulayacağı eğitimlerin üçüncüsü,11 Ocak Perşembe günü başlıyor.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kentte afet bilinci oluşturmak amacıyla Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AME) ile geçen yıl protokol imzalamıştı. Derneğin uzman isimleri, Haziran ve Ekim aylarında belediye personelinin, Atakumluların ve çevre ilçelerden vatandaşların katılımıyla gerçekleştirdiği eğitimler, afet ve acil durumlarda alınacak tedbirler ve kriz anında müdahale konusunda önemli bilgiler verdi. Belediye bünyesinde gönüllü afet ekibinin de oluşturulduğu teorik ve pratik eğitimlerle, Atakum'da gönüllü sayısı gittikçe artıyor.

İnternet üzerinden başvuru

Sivil toplum kuruluşunun her mahallede 'Afet Gönüllüleri Acil Mücadele Ekibi' oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, '3. Dönem Mahalle Afet Gönüllüsü' eğitimi 11 Ocak Perşembe günü başlıyor. "Temel Afet Bilinci", "Hafif Arama Kurtarma Temel Bilgiler","Temel Yangın", "İlkyardım", "Afet Haberleşmesi", Afet Psikolojisi" başlıkları altında 11, 12, 16, 18, 19, 22 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek teorik derslerde, afet ve acil durumlara müdahale konusunda önemli bilgiler verilecek. Pratik eğitimler, Ocak yada Şubat aylarında cumartesi ve pazar iki gün boyunca sürecek. Teorik ve pratik eğitimlere katılmak isteyen Atakumlular iletişim numarasından veya internet üzerinden girdikleri sitede 'Eğitim Başvurusu'na istenen bilgileri doldurduktan sonra gönder butonuna tıklayarak, başvuru yapabilirler.

İleri seviye eğitimlerle uzmanlaşma

Mahalle Afet Gönüllüleri, Acil Müdahale Ekibi eğitimine katılarak eğitimlerini ileri seviyeye taşıyabiliyorlar. Eğitimlerin ardından ekip halinde AFAD tarafından yapılan sınava girerek ve akredite olarak, operasyonlarda görev alabiliyorlar. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cemil Deveci, Türkiye, Sivil Toplum, Acil Durum, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atakum Belediyesi, afet bilinci için eğitim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33
Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Son Dakika
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum'un İstanbul'u başıboş köpeklerden arındırmak için planı hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 16:22:29. #1.13#
SON DAKİKA: Atakum Belediyesi, afet bilinci için eğitim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement