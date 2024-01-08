Atakum Belediyesi, afet bilinci için eğitim çalışmalarına devam ediyor

Atakum Belediyesi'nin bir sivil toplum kuruluşu ile Atakumluları afet konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek amacıyla başlattığı çalışmalar, ara vermeden devam ediyor. Derneğin, 'Afet Gönüllüleri Acil Müdalele Ekibi' oluşturmak için kentin her mahallesinde uygulayacağı eğitimlerin üçüncüsü,11 Ocak Perşembe günü başlıyor.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kentte afet bilinci oluşturmak amacıyla Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AME) ile geçen yıl protokol imzalamıştı. Derneğin uzman isimleri, Haziran ve Ekim aylarında belediye personelinin, Atakumluların ve çevre ilçelerden vatandaşların katılımıyla gerçekleştirdiği eğitimler, afet ve acil durumlarda alınacak tedbirler ve kriz anında müdahale konusunda önemli bilgiler verdi. Belediye bünyesinde gönüllü afet ekibinin de oluşturulduğu teorik ve pratik eğitimlerle, Atakum'da gönüllü sayısı gittikçe artıyor.

İnternet üzerinden başvuru

Sivil toplum kuruluşunun her mahallede 'Afet Gönüllüleri Acil Mücadele Ekibi' oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, '3. Dönem Mahalle Afet Gönüllüsü' eğitimi 11 Ocak Perşembe günü başlıyor. "Temel Afet Bilinci", "Hafif Arama Kurtarma Temel Bilgiler","Temel Yangın", "İlkyardım", "Afet Haberleşmesi", Afet Psikolojisi" başlıkları altında 11, 12, 16, 18, 19, 22 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek teorik derslerde, afet ve acil durumlara müdahale konusunda önemli bilgiler verilecek. Pratik eğitimler, Ocak yada Şubat aylarında cumartesi ve pazar iki gün boyunca sürecek. Teorik ve pratik eğitimlere katılmak isteyen Atakumlular iletişim numarasından veya internet üzerinden girdikleri sitede 'Eğitim Başvurusu'na istenen bilgileri doldurduktan sonra gönder butonuna tıklayarak, başvuru yapabilirler.

İleri seviye eğitimlerle uzmanlaşma

Mahalle Afet Gönüllüleri, Acil Müdahale Ekibi eğitimine katılarak eğitimlerini ileri seviyeye taşıyabiliyorlar. Eğitimlerin ardından ekip halinde AFAD tarafından yapılan sınava girerek ve akredite olarak, operasyonlarda görev alabiliyorlar. - SAMSUN