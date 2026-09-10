Atakum Belediyesi işçileri açlık grevinin ikinci gününde eylemlerini sürdürüyor

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Beş aydır maaşlarını alamadıklarını belirten Atakum Belediyesi işçileri, başlattıkları açlık grevinin ikinci gününde de eylemlerini sürdürdü. İşçiler adına konuşan Fatma Ayyıldız Sayım, "Artık sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

Atakum Belediyesi'nde yaklaşık beş aydır maaşlarını alamadıklarını belirten işçiler, başlattıkları açlık grevinin ikinci gününde de eylemlerini sürdürdü. İşçiler adına konuşan Fatma Ayyıldız Sayım, aylardır emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirterek, yaşadıkları ekonomik sıkıntılara ve maaş ödemelerindeki gecikmelere tepki gösterdi.

"ARTIK SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Açlık grevinin ikinci gününde konuşan Fatma Ayyıldız Sayım, işçilerin aylardır maaşlarını alamadığını belirterek, "Bugün açlık grevimizin 2. günündeyiz. Bizler aylardır emeğimizin karşılığını alamayan, evine ekmek götürmekte zorlanan, borç içinde bırakılan Atakum Belediyesi işçileriyiz. Defalarca konuştuk, defalarca çözüm bekledik. Taleplerimizi anlattık, sabrettik. Ancak her geçen gün daha fazla yoksullaştırıldık, daha fazla yalnız bırakıldık. Artık sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

"BİZ AÇ KALMAYI SEÇMEDİK"

İşçilerin açlık grevine kendi tercihleriyle başlamadığını ifade eden Sayım, "Biz aç kalmayı seçmedik. Bizi açlığa mahküm eden anlayışa karşı bedenimizi ortaya koyduk" diye konuştu.

Açlık grevinin ikinci gününde mücadelelerinin yalnızca birkaç işçinin mücadelesi olmadığını vurgulayan Sayım, "Açlık grevimizin ikinci gününde buradan bir kez daha açıkça ilan ediyoruz: Bu mücadele birkaç kişinin değil, emeğinin karşılığını isteyen bütün işçilerin mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

"HERKESİ SORUMLULUK ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Bugüne kadar sessiz kalan ve sorumluluğu birbirinin üzerine attığını belirttikleri kesimlere de çağrıda bulunan Sayım, "Bugüne kadar sessiz kalan, sorumluluğu birbirinin üzerine atan herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz. Çünkü bu mücadele artık geri döndürülemez bir noktaya doğru ilerlemektedir" dedi.

"BU DİRENİŞİ YALNIZ BIRAKMAYIN"

Atakum halkına, emekçilere ve işçi örgütlerine de çağrıda bulunan Sayım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan Atakum halkına, emekçilere ve bütün işçi örgütlerine çağrımızdır: Bu direnişi yalnız bırakmayın! Dayanışmayı büyütün. Çünkü bugün burada gasp edilen yalnızca birkaç aylık maaş değildir. İşçinin emeği, onuru ve geleceğidir."

"MAAŞLARIMIZ ÖDENENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Maaşlarının ödenmesini isteyen işçiler adına konuşan Sayım, mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, "Maaşlarımız ödenene kadar mücadele edeceğiz. Hakkımızı alana kadar direneceğiz. Yaşasın işçi dayanışması" dedi.

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNE TOPLANMA ÇAĞRISI

Öte yandan işyeri temsilcileri üzerinden yayınlanan bir mesajla, tüm müdürlüklerden izinlerin alındığı ve işçilerin tam katılımının sağlanması amacıyla belediye binası önünde toplanma çağrısı yapıldığı belirtildi.

Mesajda, işçi dayanışması olarak sağduyunun korunacağı ve herhangi bir provokasyona sebebiyet verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, "İlk günden beri işçilerin hak edilmiş ücretleri ve hakları için mücadele verdiğimizi ve mücadelemize devam edeceğimizi herkes bilsin" denildi.