Atakum Belediyesi, Samsunspor\'un efsane futbolcularıyla maç düzenledi

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyleAtakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Samsunspor'un efsane futbolcularından oluşan kadroyla futbol müsabakası düzenledi.

Samsun'un Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında dün akşam Atakum Belediyespor stadında Samsunspor'un eski efsane futbolcularıyla birlikte maç yaptı. Şöhretler Karması futbol şöleni Atakum belediye başkanı Serhat Türkel ve takım oyuncusu arkadaşı Orhan Köksal'la oyunu başlattı. Şöhretler Karması karşılaşmayı 3-1 kazanırken rakip takım Atakum Belediyespor tek golle sahadan yenik ayrıldı. 25 dakika oynanan maçta Şöhretler Karması takımında 15. dakikada Belediye Başkanı Türkel, takımına 1 gol kazandırdı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA GÜZELLEŞEN KUTLAMALAR YAPACAĞIZ"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, şunları söyledi.

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 105. yıldönümündeyiz. Atakum Belediye Başkanlığını kazanalı henüz kısa bir süre geçti ama Samsun'a yakışan bir 19 Mayıs'ı tıpkı bizim gençliğimizde olduğu gibi 4 gün festival şeklinde geçen bir 19 Mayıs kutlaması hayal ettik. Organizasyonu düzenleyen arkadaşlarımız, gerçekten çok güzel düşündüler. Samsunsporumuzun efsane futbolcularıyla Atakum'da futbolu seven hemşehrilerimizle buluşturdular. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bağlamda tüm izleyicilere iyi seyirler diliyorum. Önümüzdeki yıllarda daha da güzelleşen kutlamalar yapacağız."