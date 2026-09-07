Atakum\'da 5 aydır maaş alamayan belediye işçileri açlık grevi tehdidinde bulundu

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) – Atakum Belediyesi işçileri, 5 aydır ödenmeyen maaşları için üç gündür belediye önünde eylem yapıyor. İşçiler, çözüm bulunmaması halinde açlık grevine başlayabileceklerini belirtti.

Atakum Belediyesi'nde çalışan ve yaklaşık beş aydır maaşlarını alamadıklarını söyleyen belediye işçileri, yaşadıkları mağduriyete dikkat çekmek amacıyla belediye önünde toplandı. İşçiler, oturma eylemi ve basın açıklaması düzenleyerek maaşlarının ödenmesini ve kendilerine açık, şeffaf ve bağlayıcı bir ödeme takvimi açıklanmasını istedi.

Atakum Belediyesi İşçi Dayanışması adına basın açıklamasını belediye işçisi Fatma Ayyıldız Sayım okudu.

"ÜÇ GÜNDÜR ATAKUM BELEDİYESİ ÖNÜNDEYİZ"

Açıklamada, aylardır maaş alamayan işçilerin yaşamlarını sürdüremez hale geldiği belirtilerek, "Üç gündür Atakum Belediyesi önündeyiz. Biz çalıştık, ürettik ve emeğimizin karşılığını istiyoruz. Aylardır ödenmeyen maaşlarımız nedeniyle artık hayatlarımızı sürdüremez hale geldik. Bu nedenle buradayız ve hakkımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

İşçilerin yaşadığı mağduriyetin artık ertelenemeyecek bir noktaya geldiği vurgulanan açıklamada, "Bugün bir kez daha açıkça söylüyoruz: İşçinin maaşı ertelenemez. İşçinin emeği bekletilemez" ifadelerine yer verildi.

"SORUNLARIN BEDELİNİN İŞÇİLERE ÖDETİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Belediyenin ekonomik sorunlarının, borçlarının ve yaşadığı sıkıntıların konuşulabileceği belirtilen açıklamada, bu sorunların aylardır maaş alamayan işçilere fatura edilmesine tepki gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediyenin ekonomik sorunları, borçları ve yaşadığı sıkıntılar elbette konuşulabilir. Ancak bu sorunların bedelinin aylardır maaş alamayan işçilere ödetilmesini kabul etmiyoruz.

Biz artık gerekçe değil, çözüm istiyoruz.

Açık, şeffaf ve bağlayıcı bir ödeme takvimi istiyoruz. Maaşlarımızın eksiksiz ödenmesini ve bundan sonra aynı mağduriyetlerin yaşanmaması için somut bir plan ortaya konulmasını bekliyoruz."

"BU NÖBET SABRIMIZIN DEĞİL, KARARLILIĞIMIZIN GÖSTERGESİDİR"

Belediye önündeki eylemin üçüncü gününde olduğu belirtilen açıklamada, işçilerin mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Üç gündür burada nöbet tutuyoruz. Bu nöbet, sabrımızın değil, kararlılığımızın göstergesidir" denildi.

Gelinen noktanın ciddiyetine de dikkat çekilen açıklamada, işçilerin artık daha ağır bir eylem biçimini gündemlerine aldıkları belirtildi.

"AÇLIK GREVİ ARTIK GÜNDEMİMİZDEDİR"

Açıklamada, "Ancak geldiğimiz noktanın ciddiyetini de herkesin görmesini istiyoruz. Açlık grevi artık gündemimizdedir. Biz geri dönüşü olmayacak bir sürece girmeden önce, sorunun çözümüne ilişkin yetkililerden açık, net ve kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İşçilerin sağlıklarının zarar göreceği bir noktaya gelinmesinin istenmediği belirtilirken, aylardır maaş alamayan çalışanların yaşadığı çaresizliğin de görmezden gelinemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kimsenin sağlığının zarar göreceği bir noktaya gelinmesini istemiyoruz. Fakat aylarca maaş alamayan işçilerin çaresizliğinin de artık görmezden gelinmesine izin vermeyeceğiz."

İŞÇİLERDEN ATAKUM BELEDİYESİ YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Atakum Belediyesi yönetimine ve ilgili tüm taraflara çağrıda bulunan işçiler, kendilerine yeni gerekçeler yerine çözüm sunulmasını istedi.

Açıklamanın sonunda şu talepler sıralandı:

"Buradan Atakum Belediyesi yönetimine ve bütün ilgili taraflara çağrımızdır:

Bize yeni gerekçeler değil, çözüm getirin.

Belirsizlik değil, net bir ödeme takvimi açıklayın.

İşçinin emeğini daha fazla bekletmeyin.

Biz buradayız.

Üçüncü gündeyiz, kararlıyız ve çözüm bekliyoruz."

Atakum Belediyesi İşçi Dayanışması tarafından yapılan açıklamanın ardından işçilerin belediye önündeki eylemi devam etti.