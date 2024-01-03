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Atakum'da Seçmen Listeleri Askıya Çıkarıldı - Son Dakika
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Atakum'da Seçmen Listeleri Askıya Çıkarıldı

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için Atakum'da seçmen listeleri askıya çıkarıldı. Listelerde, oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak, geçerli yerleşim yeri adresine sahip Atakumlu vatandaşların bilgileri yer alıyor. İtirazlar 17 Ocak'a kadar yapılabilir ve İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne iletilmelidir. Engelli ve yatağa bağımlı olan seçmenler için seyyar sandıklarda oy kullanma imkanı sağlanmaktadır.

Atakum\'da Seçmen Listeleri Askıya Çıkarıldı
03.01.2024 - 17:54,
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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için seçim takviminin belli olmasının ardından seçmen listeleri 4 Ocak itibariyla askıya çıkarılacak. Vatandaşlar listelerin askıdan kalkacağı 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar itiraz edebilecek.

Türkiye seçim heyecanı yaşarken il ve ilçelerde seçmen listeleri askıya çıkarılacak. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi takviminin belirlenmesinin ardından muhtarlık bölgesi listeleri, Samsun Atakum'da da askıya çıkıyor. 4-17 Ocak tarihleri arasında askıda kalacak listelerde, oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak, geçerli yerleşim yeri adresine sahip Atakumlu vatandaşlara, ait bilgiler yer alıyor. Atakumlular askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK'nın internet adresinden kontrol edebilir. İtirazlar, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yapılacak. Düzeltme işlemi sonrasında, vatandaşlar dilerlerse İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurabilecekleri gibi İlçe Nüfus Müdürlüğü aracılığıyla da İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na belgelerini iletilebilecekler.

Seyyar sandıklarda oy kullanılabilecek

Hastalığı ya da engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan Atakumlu seçmenler, seyyar sandıklarda oy kullanabilecek. Bir yakını aracılığıyla YSK'nın adresinden 'Seyyar Sandık Talep Formu' alan vatandaşlar, 'Engeli ya da hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olduğu' ibaresinin yer aldığı raporu; İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na ya da ilgili kuruma gönderilmek üzere muhtarlığa teslim ederek başvuru yapabilirler.

Görme veya ortopedik engeli yüzde 40 ve üzerinde olanlar 'Engelli Beyan Formu' nu, yerleşim yerinin bağlı olduğu İlçe Seçim Kuruluna veya ilgili kuruma gönderilmek üzere muhtarlığa bizzat veya bir yakını ile başvuru yapabilirler. Seçmen kütüğüne engelli olarak kayıtlı seçmenler, oylarını, aileleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kullanabilirler. - SAMSUN

Kaynak: ANKA
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