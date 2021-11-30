Atakum'da sokak hayvanlarına yuva - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının üşümemesi için yuva yapılıp, uygun sokak köşelerine bırakıldı.

Atakum Belediyesi, kentte yaşayan sokak canlılarının kış aylarını daha sıcak geçirmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Belediye atölyelerinde üretilen yuvalar sayesinde sokaktaki patili dostlar kışın olumsuz şartlarından korunacak.

Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne bağlı Marangoz Atölyesi, kış aylarına girilmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Atölyede sokakta yaşayan canlıları kışın soğuğundan koruyacak kulübe yapımı gerçekleştiriliyor. Atakum'un dört bir yanındaki ihtiyaç alanlarına konumlandırılan ve su geçirmez malzemeyle üretilen kulübeler sayesinde patili dostlar kış aylarının olumsuz etkilerinden korunuyor.

Mama ve su desteği

Öte yandan Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, sokak hayvanlarının aç kalmaması için de yoğun bir çalışma yürütüyor. İlçedeki tüm beslenme noktalarını düzenli olarak ziyaret eden ekipler, mama odaklarının temizliğini gerçekleştirirken can dostlar için mama ve su takviyesi yapıyor.

Tüm beslenme noktaları dijital haritada

Atakum Belediyesi, sokak hayvanlarının zor durumda kalmamaları için başlattığı ve Türkiye'ye örnek olan belediye-yurttaş iş birliğini oluşturduğu dijital harita ile daha geniş kitlelere ulaştırıyor. Tüm akıllı telefonlarda standart yazılım olarak gelen ve herkesin kolayca erişebildiği Google Haritalar üzerinde oluşturulan "Can Dostlar için Beslenme Noktaları" isimli haritaya tüm Atakumlular kolayca ulaşabiliyor. İnternete erişimi olan herhangi bir akıllı telefon, tablet ve bilgisayardan ilgili bağlantı tıklanarak erişilebilen harita, Atakum Belediyesi'nin ilçede can dostlar için oluşturduğu tüm beslenme noktalarını gösteriyor. Haritaya erişen vatandaşlar, yakınlarında bulunan beslenme noktalarına yürüyerek ya da araç kullanarak erişebilmek için rota alabiliyor. Harita üzerinden oluşturulan rota, vatandaşları tüm beslenme noktalarına ulaştırıyor. Bu yolla sokak canlılarına mama desteği sağlamak isteyen hayvanseverler, evlerinin yakınındaki beslenme noktalarına kolayca erişim sağlayabiliyor. - SAMSUN