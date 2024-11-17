Atakum Kadın Meclisi\'nin Yeni Başkanı Asuman Güneş

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Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Asuman Güneş seçildi.

Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Olağan Genel Kurulu, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tek listenin yer aldığı genel kurulda, başkanlığa Asuman Güneş seçildi. Atakum Kent Konseyi Başkanı Dr. Tuncay Seven yaptığı konuşmada, Güneş ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek, "Kadınların toplumsal yaşamda, yerel yönetimlerde ve karar mekanizmalarında daha etkin bir rol üstlenmesi ile sadece kadınlarımız için değil, tüm toplum için daha adil ve yaşanılabilir bir kentin oluşması sağlanacaktır. Kent Konseyi Başkanı olarak bugün burada Kadın Meclisindeki tüm kadınlarımızın her zaman yanında olduğumu vurgulamak isterim. Sizlerin enerjisi, çalışkanlığı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla kentimizi çok daha iyi noktaya taşıyacağınıza inanıyorum. Kadınların gücünün olduğu bir kent, herkes için daha güvenli ve huzurlu bir yaşam demektir. Kadınların bakış açısı, deneyimi ve çözüm odaklı yaklaşımıyla zenginleşen kent yönetimi, hepimiz için güçlü bir geleceğin anahtarıdır. Bu seçim, kadınların iradesinin ve kararlılığının kentimize yön verdiği bir adım olacaktır" dedi.

Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı'na seçilen Asuman Güneş ise, "Kadın Meclisi, Atakum ve tüm Türkiye için çok önemli. Kadın Meclisi'nin önemini Atakum olarak sadece sözde değil, eyleme geçirerek, dokunarak, faaliyetlerle göstereceğiz. Yürütme kurulumuz olacak. Yürütme kurulumuzun altında birçok birim ve alt komisyonlarımız yer alacak. Bu komisyonlarımızda da gönüllü ve başarılı dokunuşlar yapacağız Sadece sözde, yazıda kalmayacak. Göreceksiniz, sizlerle çok güzel çalışmalar yapacağız. Kent Konseyi Başkanımızın ve Serhat başkanımızın da desteğini alarak çok güzel çalışmalar yapacağız. Fikirlere açığız, kadın her şeyi başarır. Biz bunu Atakum'da göstereceğiz" diye konuştu. - SAMSUN