Atalarının Hayalini Gerçekleştirdi

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Dedelerinin 161 yıllık anavatan hayalini gerçekleştirip Maykop'a yerleşiyor

BURSA - Bursa Çerkes Kültür Derneğinin üyelerinden Feridun Akçay, 1864 yılındaki Çerkes soykırımı ve sürgününün ardından Türkiye'ye ve başka topraklara gitmek zorunda kalan atalarının 161 yıllık hayalini gerçekleştirerek anavatana yerleşme kararı aldı.

Büyük Çerkes Soykırımı'ndan kurtularak Türkiye'ye gelen ve birçoğu anavatanı bir daha göremeden hayata gözlerini yuman atalarının duyduğu özlemi çocukluğundan bu yana yaşayan Akçay, Adige Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'a yerleşme kararı alarak yaşamında yeni bir sayfa açıyor.

Adeta nesilden nesile aktarılan anavatana dönme umuduyla yıllarını geçiren Akçay, kendileri açısından son derece önemli topraklarda tekrar yaşayacak ve orada nefes alacak olmanın büyük heyecanını yaşıyor.

Akçay'ın anavatana kesin dönüş kararı alması, bu umudu hiç kaybetmeyen Bursa Çerkes Kültür Derneği üyelerince sevinçle karşılandı. Dernek yönetimi, üyelerin katılımıyla Akçay'a veda programı düzenledi.

Bursa Çerkes Kültür Derneği Başkanı Fatih Şamuk, programda, Çerkes halkının tarihinin, sürgünle şekillenmiş bir direniş, sabır ve özlem hikayesi olduğunu belirterek, "1864 Büyük Çerkes Sürgünü'nde vatanlarından koparılan milyonlarca Çerkes, yıllarca anavatana dönme umuduyla yaşamıştır. Feridun Akçay da bu derin özlemi kendi içinde taşıyan, anavatana dönmeyi bir hayalden gerçeğe dönüştüren kişilerden biridir." dedi.

"Sürgünle dağılan halkımızın bir araya gelme umudunun tezahürüdür"

Çerkesler için anavatanın, yalnızca bir coğrafya değil; kimliğin kök saldığı, dilin ve kültürün yeniden can bulduğu bir anlam taşıdığını vurgulayan Şamuk, "Feridun Akçay'ın bu kararı, bireysel bir tercihten çok daha fazlasını ifade eder; bu, halkımız için tarihi bir adım ve ilham kaynağıdır. Sürgünle dünyaya dağılan halkımızın yeniden bir araya gelme umudunun bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Diasporada yaşayan Çerkeslerin, "Anavatan, her zaman bir gün dönmek için vardır" bilinciyle yaşadığını ve bu özlemi yüreklerinde taşıdığını aktaran Şamuk, şunları kaydetti: "Feridun Akçay'ın aldığı bu karar, Çerkes halkının ortak hafızasında derin bir yer edinen bu duygunun hayata geçmiş bir yansımasıdır. Anavatana dönüş, sadece bireysel bir eylem değil; aynı zamanda kültürün yeniden yeşermesi ve köklerin hayat bulması için bir çağrıdır. Feridun Akçay'ın bu cesur kararı, yalnızca onun değil, tüm Çerkes toplumunun tarihine yazılacak bir adımdır."

Akçay ile yaklaşık 5 yıl önce tanıştığını anlatan Şamuk, "Ondan birçok şey öğrendim, keşke daha önce tanımış olsaydım kendisini. Hem toplumumuz adına hem kültür kültür adına çok büyük katkıları var. Bir yandan sevinç bir yandan burukluk var. Sevinçli olan taraf anavatana değerli abimizin yerleşiyor olması; buruk tarafımız ayrılıyor olmamız. Feridun Akçay'a anavatandaki yeni hayatında mutluluklar diliyor, bu adımın diğer kardeşlerimize de ilham olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

İlk kez 2022'de gitmiş

Konuşurken duygulu anlar yaşayan Feridun Akçay ise yarım asrı geçen ömründe hep kendi halkıyla ilgili çalıştığını ve mücadele ettiğini söyledi.

Akçay; "Bu akşam benim yanımda oldunuz, anavatanına dönen kardeşinizi kucakladığınız için teşekkür ederim" diyen Akçay, "Dönüş iadelini hayata geçiren birinin yalnız olmadığını gördüm. İlk kez 2022'de gittim, çok etkilendim duygulandım tarifsiz duygular yaşadım. Geç bile kaldığımı düşünüyorum. Atalarımızın canları pahasına savunduğu vatanımız gerçekten çok güzel. Sözle anlatılmayacak duygular hissediyorsunuz, akrabalarınıza sarılıyorsunuz. Şimdi orada yaşayamaya, nefes almaya, topraklarıma gidiyorum. Çok ama çok heyecanlıyım. Orada da halkımız için çalışmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.