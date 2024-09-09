Şehit Kızını Okula Bırakan Müdür - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit Kızını Okula Bırakan Müdür

Şehit Kızını Okula Bırakan Müdür

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde şehit polis memuru İlhan Odabaşı'nın kızı Elif Odabaşı'yı evinden alarak okuluna götürdü. Kortej eşliğinde okula bıraktığı Elif'in alnını öpen Aydın, okul yöneticileri ve öğretmenleriyle de sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

09.09.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlü Atanur Aydın; şehit kızını okulun ilk gününde makam aracı ile evinden alarak okuluna bıraktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; kentte göreve başladığı günden itibaren gönülleri ısıtmaya devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde Kayseri'de şehit olan Polis Memuru İlhan Odabaşı'nın kızı Elif Odabaşı'nı evinden alan Aydın, makam aracıyla şehit kızını okuluna getirdi. Kortej eşliğinde Elif'i okuluna bırakan Atanur Aydın, okul yöneticileri ve öğretmenlerle de sohbet etti.

Şehit kızının alnını öpen ve çeşitli hediyeler veren Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın takdir topladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Yerel, Polis, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Kızını Okula Bırakan Müdür - Son Dakika


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:27:55. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Kızını Okula Bırakan Müdür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement