Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, FINEXT Hızlandırma Programı tanıtım toplantısında konuştu - Son Dakika
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Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, FINEXT Hızlandırma Programı tanıtım toplantısında konuştu

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, FINEXT Hızlandırma Programı tanıtım toplantısında konuştu

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, FINEXT Hızlandırma Programı'nın tanıtım toplantısında finans teknolojileri ekosistemine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Program, fintech girişimcilerine mentorluk desteği, yatırım fırsatları ve sektör liderleriyle bağlantı kurma imkanları sunuyor.

15.08.2024 15:07  Güncelleme: 15:11
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FINEXT Hızlandırma Programı tanıtım toplantısına katılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, şehirlerin sadece fiziki yapılarıyla değil, aynı zamanda insanları, yenilikçi fikirleri ve dinamik iş dünyasıyla geliştiğini vurguladı. Fintech girişimcilerine destek sağlayacak projeler geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Adıgüzel, "Finans teknolojileri ekosistemine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Dijitalpark Teknokent'in FINEXT Hızlandırma Programı tanıtım toplantısına katılarak, FinTechekosistemine yön veren sektör liderleri ve genç girişimcilerle bir araya geldi.

Ataşehir'de bulunan Dijitalpark Teknokent tarafından organize edilen FINEXT Hızlandırma Programı'nın tanıtım toplantısında; inovasyonun, girişimciliğin ve iş dünyasının kalbinin attığı bir buluşma gerçekleştirildi.

Fintech girişimlerini büyük şirketlerle buluşturarak işbirliği ve yenilikçi çözümler geliştirme süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan program, katılımcılara; mentorluk desteği, yatırım fırsatları ve sektör liderleriyle doğrudan bağlantı kurma imkanları da sağlıyor.

Yeni girişimciler ve yenilikçi projeler için büyük fırsatlar sunan program; girişimcilere stratejik lokasyon avantajı, lider kurumlara ve fintech'lereerişim, özel mentörlük ve eğitim programları, güçlü kurumsal ortaklıklar, yatırım imkanları, regülasyonve mevzuat desteği, topluluk ve networking fırsatları gibi birçok değerli imkan sunuyor.

"Finans Teknolojileri Ekosistemine katkıda bulunmayı hedefliyoruz"

Toplantıda yaptığı konuşmada fikirlerini paylaşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Ataşehir Belediyesi olarak bizler, şehirlerin sadece fiziki yapılarıyla değil, aynı zamanda insanları, yenilikçi fikirleri ve dinamik iş dünyasıyla geliştiğine inanıyoruz. Bu nedenle, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve özel sektörün birlikte çalışmasının, toplumsal kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Ataşehir Belediyesi olarak bizler, bu dinamik sektörde de yerimizi almayı ve finans teknolojileri ekosistemine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu alanda yerel yönetim olarak üstlenebileceğimiz rollerin bilincindeyiz. Özellikle fintech girişimcileri için destekleyici bir ortam oluşturmak, onların büyümelerini ve yenilikçi çözümler geliştirmelerini sağlamak bizim için büyük bir öncelik" şeklinde konuştu.

"Öncü olan şehirlerin deneyimlerinden ilham alıyoruz"

Dünyada bu alanda öncü olan şehirlerin deneyimlerinden ilham aldıklarını belirten Başkan Onursal Adıgüzel, "Ataşehir Belediyesi olarak, fintech girişimcilerine destek sağlayacak projeler ve iş birliği modelleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle gençlerimizin ve yerel girişimcilerimizin bu alanda başarılı olmaları için gereken altyapıyı ve eğitimi sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, fintechalanında faaliyet gösteren şirketlerle iş birlikleri kurarak, yenilikçi çözümler üretmeye ve bu çözümleri Ataşehir halkının hizmetine sunmaya kararlıyız. Finans teknolojileri ekosistemine birlikte yapacağımız katkıların, Ataşehir'in ve İstanbul'un ekonomik kalkınmasına önemli bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Hep birlikte, fintechsektöründe yenilikçi fikirlerin yeşerdiği, girişimciliğin desteklendiği ve güçlü iş birliklerinin kurulduğu bir geleceği inşa edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, FINEXT Hızlandırma Programı tanıtım toplantısında konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, FINEXT Hızlandırma Programı tanıtım toplantısında konuştu - Son Dakika
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