Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, gece mesaisinde çalışanları ziyaret etti

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Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sahada görev yapan belediye çalışanlarını gece mesaisinde de yalnız bırakmayarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in bu seferki durağı Ataşehir Belediyesi'ne ait şantiyeler oldu. Adıgüzel, çalışanlarını gece mesaisinde de yalnız bırakmayarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Belediye hizmet ve çalışmalarını yerinde incelemek için ziyaretlerini birçok birimde daha da sıklaştıracağını belirten Başkan Adıgüzel, daha iyi bir hizmet anlayışını Ataşehir'e sunmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. Adıgüzel şantiye alanı ziyareti ile ilgili şu sözlere yer verdi:

"Sahada görev yapan çalışma arkadaşlarımı ziyaret ederek hem belediyemizin çalışmalarını yerinde inceledim, hem de çalışma arkadaşlarımın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladım." - İSTANBUL